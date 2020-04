In articol:

A plecat la începutul lunii martie într-o vacanță, însă din cauza pandemiei de coronavirus nu s-a mai putut întoarce acasă. "Am luat biletele pentru concediu în martie cu un an înainte, cum fac de 3 ani înainte de Paști. Am plecat pe 16 martie și, când am ajuns aici, Franța a decretat că toata lumea stă în casa. Se fac cinci saptămâni de cand sunt aici, niciodata nu mi-am imaginat ca pot sa nu fac Pastele acasa", povestea Monica Tatoiu în urmă cu câteva zile.

Monica Tatoiu se află în Reunion, o insula din Oceanul Indian care aparține de Franța. Zilele trecute, Monica Tatoiu și-a anunțat fericită prietenii că și-a luat bilet și se întoarce acasă, peste o lună. ”Mi-am luat bilet. Vin acasa pe 22 ...mai. De la Paris cu Tarom. URA”, este mesajul postat de Monica Tatoiu.

Aceasta spune că deși se întoarce la câteva zile după încetarea strării de urgență și a ordonanței militare, mai mult vine dintr-o zonă fără infectare cu coronavirus, va avea grijă să se ferească ea de ”infectații din România”. Mai mult, într-un comentariu, Monica Tatoiu spune că se pregătește de procese. ”Astept sa se termine cu starea de urgenta pe 14, ca sa ne intoarcem la Constitutie si garantarea libertatilor. Ca sa ma pot apuca de procese”

Fiul Monicăi Tatoiu și-a sărbătorit ziua de naștere în izolare în Italia

Dacă pe Monica Tatoiu și pe soțul ei, pandemia de coronavirus i-a prins în vacanță pe o insula franceză. Fosta afaceristă a trait clipe de groază cu gândul la fiul său, Victor, care se află în Italia, unde studiază. Deși ține legătura cu el în fiecare zi, Monica Tatoiu este îngrijorată pentru felul în care decurg lucrurile în peninsulă și totodată pentru fiul ei. Pe 29 martie, Monica Tatoiu a postat pe Facebook un mesaj emoționant pentru fiul ei, care a împlinit 26 de ani.

„Puiul meu a sărbatorit 26 de ani respectând izolarea de 26 de zile, cu colegii de la muncă şi oameni necunoscuţi de pe stradă, cântând. Dacă el poate şi noi putem să facem ceea ce trebuie. Îmbrăţişări la distanţă”, a scris Monica Tatoiu pe Facebook.