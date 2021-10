Monica Tatoiu, sfat controversat pentru fiul său, Victor: „Să nu se căsătorească cu o femeie săracă”

In articol:

Monica Tatoiu explică în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, de ce nu funcționează o relație între un bărbat și o femeie care nu sunt la același nivel din punct de vedere financiar.

Monica Tatoiu, despre căsătoriile aranjate

Femeia de afaceri Monica Tatoiu face declarații controvesate despre relațiile în care partenerii nu sunt egali din punct de vedere financiar.

Ea a explicat că într-o relație în care bărbatul este mai sărac decât femeia, acesta poate dezvolta anumite frustrări. În ce privește o căsătorie între un bărbat bogat și o femeie săracă, Monica Tatoiu spune că mereu va exista îndoiala că femeia a fost materialistă.

„Să fie egalul meu. Ce, să-mi iau unul mai sărac? Mie nu-mi plac amestecurile. M-am căsătorit pentru buletin de București cu un bărbat sub nivelul meu financiar și nu a fost bine. Un an a durat. Bărbatul când e sărac se macină, am văzut foarte multe cazuri. Nu. Trebuie să fie măcar la același nivel. Nici ea să fie săracă și să intre în patul lui numai pentru bani, nici el să fie sub”, a spus ea.

Mai mult, Monica Tatoiu a dezvăluit că și-a sfătuit fiul să-și găsească o femeie la același nivel financiar. „I-am spus și lui fiu-miu „nu vezi niciun ban de la mine, dacă te căsătorești cu cineva care să …”, pentru că mereu îți pui întrebarea „stă cu mine pentru că mă iubește sau pentru că îi ofer siguranță financiară?” Nu. Am trecut prin asta. Bărbatul meu nu a fost bogat, dar știe cum să facă bani. Eu nici nu știu ce conturi am, asta înseamnă și încredere, el știe să-i înmulțească. Eu n-am răbdare. Eu știu să fac, nu să investesc. Asta înseamnă perechea ”, mărturisește Monica Tatoiu, în emisiunea moderată de jurnalista Denise Rifai.

Cine este Victor, fiul Monicăi Tatoiu

Monica Tatoiu, în vârstă de 65 de ani, este căsătorită cu Victor Tatoiu de mai bine de 35 de ani și au împreună un băiat, pe nume Victor. Tânărul de 26 de ani este singurul fiul al cuplului și profesează în străinătate.

Într-un interviu pentru Libertatea, femeia de afaceri povestea că a avut parte de o naștere grea. „’29 martie 1994, era într-o marți, la ora 09:00, în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie. Copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor și apoi m-am rugat.

Și am promis să fiu cuminte cum mama m-a învățat și nu am ascultat-o. Și s-a făcut bine. Și este master diver. E adult acum. Cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne.L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți. E mai înțelept decât mine’, a mărturisit Monica Tatoiu.

SURSE: Libertatea.ro