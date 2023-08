Moștenirea lui Del Piero continuă! Nepotul fotbalistului a semnat primul contract de profesionist cu o echipă din Serie C.

In articol:

Alessandro Del Piero este un nume enorm, atât pentru naționala Italiei, cât și pentru fanii lui Juventus, iar moștenirea lui pare să continue prin nepotul lui, Lorenzo.

Lorenzo Del Piero are 16 ani și, potrivit Sport.ro,

a semnat primul lui contract în calitate de profesionist cu Trento. Acest club evoluează în Serie C. La această formație, nepotul legendarului fotbalist italian va fi coleg cu un jucător român, mai exact cu Sergiu Suciu. Pentru început, Lorenzo va juca la echipa de juniori a celor de AC Trento, urmând apoi să facă pasul către seniori.

Băieții lui Totti și Maldini sunt de asemenea fotbaliști

Nu este singurul fotbalist italian care este rudă cu o legendă a fotbalului. Fiul lui Francesco Totti, Cristian, este de asemenea legitimat la o echipă under 19 din Italia, mai exact la Frosinone. În plus Daniel Maldini a jucat la mai multe grupe de juniori ale celor de la AC Milan. Daniel a fost împrumutat la Empoli în vara acestui an.

Cariera lui Alessandro Del Piero

Daniel are 24 de meciuri pentru echipa mare a Milanului, marcând un gol. Cota de piață a acestuia este în valoare de 3 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Alessandro Del Piero are 48 de ani și este o adevărată legendă pentru Juventus. A ajuns la această echipă în urma unui transfer de la Padova în anul 1993. 19 ani a petrecut în total „Pinturicchio” la „Bătrâna Doamnă”.

În total, Alessandro Del Piero a jucat pentru Juventus 705 meciuri, marcând 290 de goluri și oferind 178 de pase decisive.

A câștigat în sezonul 1995/1996 trofeul UEFA Champions League și de șase ori campionatul în Italia.

Alessandro Del Piero [Sursa foto: Instagram @alessandrodelpiero]

Pentru echipa națională, „Pinturicchio” a jucat 91 de meciuri și a înscris de 27 de ori.

În anul 2006, Del Piero a câștigat Cupa Mondială din 2006.

Pe lângă toate aceste cifre, fanii lui Juventus îl apreciază și pentru devotamentul lui față de echipă. În cunoscutul scandal „Calciopoli”, „Bătrâna Doamnă” a retrogat în Serie B. Totuși, Alessandro Del Piero a preferat să rămână în continuare și să își ajute echipa unde a avut cele mai mari performanțe din carieră.

După perioada de 19 ani petrecută la Juventus, Del Piero a mai jucat pentru Sidney FC în Australia și la Delhi FC în India.