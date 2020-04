In articol:

Doi tineri din Tandarei, de 19 ani si 20 de ani, au vrut sa plece din oras, desi acesta se afla in carantina, pentru a merge la intâlnire, ei fiind prinsi insa de jandarmi pe un drum laturalnic.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa a anunţat, marţi, ca doi tineri din Ţandarei, de 19 ani si 20 de ani, au incercat sa incalce carantina dispusa asupra orasului prin Ordonanţa Militara numarul 7.

"Acestia au fost surprinsi de jandarmi pe un drum laturalnic, din padurea de la iesirea orasului. Intrebaţi de motivul deplasarii, acestia au afirmat sfiosi ca trebuie sa ajunga la intâlnire. Urmau sa se intâlneasca in Ograda cu cele doua iubite, iar mai apoi sa sarbatoreasca regasirea in Slobozia. Ceasul era trecut de ora 20 si deja intârziasera, dovada ca telefonul unuia dintre ei a sunat necontenit. Probabil erau asteptaţi de ceva timp in locul stabilit”, au transmis reprezentanţii IJJ Ialomiţa.



Cei doi tineri din Tandarei sunt acum suspectaţi de zadarnicire a combaterii bolilor, anunta jurnalistii de la news.ro.