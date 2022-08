Motivul pentru care Anca Serea și copiii ei au plecat singuri în vacanță, fără Adi Sînă! Ce se întâmplă în familia lor: "La un moment dat nu mai puteam"

In articol:

De curând, Anca Serea și micuții ei au avut parte de o vacanță de vis, la Viena. Au râs, s-au distrat și au vizitat locuri minunate, dar fanii au observat un detaliu surprinzător: Adi Sînă nu a fost prezent.

Iată motivul pentru care artistul nu și-a însoțit familia!

Citeste si: Adrian Sînă și-a dus copiii în locurile natale. Ce a spus Anca Serea despre asta: „Suntem foarte nerăbdători”

Anca Serea: "Adrian este într-un turneu de 10 zile, în India"

Anca Serea a vrut să profite la maxim de ultimele zile în care copii au fost în vacanță, așa că a decis să plece într-o scurtă escapadă la Veneția, împreună cu cei mici. Din păcate, Adi Sînă nu și-a putut însoți familia, pentru că a fost într-un turneu, în India: "A fost o vacanță mult așteptată și binemeritată, împreună cu cei 5 copii ai mei, inclusiv cu David. A fost o vacanță foarte frumoasă, pentru că de fiecare dată când suntem toți, lucru care se întâmplă mai rar, pentru că David este plecat, mă bucură foarte mult și îmi place că se sudează cumva mai mult relațiile între frați și David este super matur, ne-am descurcat foarte bine.

Anca Serea și copiii săi [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Debutul a fost mai greu pentru că am pornit undeva pe la ora 16.00 din București și am făcut foarte mult. Când am plecat din București erau aproape 40 de grade, la Viena a plouat, a fost un pic mai răcoare, aveam și gecile de ploaie și am fost pregătiți. Greu, sincer. Ieri, când a trebuit să fac bagajele, David nu era, a mers să petreacă o seară cu prietenii lui care studiază acolo la Viena și m-am luptat cu două valize.

Citeste si: Anca Serea, părere tranșantă despre Maria Constantin. Soția lui Adi Sîna a spus tot ce gândește, fără perdea: „Mi se pare deplasat...”

La un moment dat nu mai puteam să mai trag fermoarele, pentru că erau arhipline. Asta e, dar m-am obișnuit, acesta este ritmul nostru, nu mă plâng, e frumos când ești cu copiii. Cred că până la urmă asta este esența vieții. Adrian este într-un turneu de 10 zile în India și o să vină, din păcate, după prima zi de școală, pe 6 septembrie.", a povestit Anca Serea, pentru impact.ro.

David Serea și fratele lui [Sursa foto: Facebook]

Anca Serea, revedere emoționantă cu fiul cel mare, David

Anca Serea l-a luat în vacanță și pe David, fiul ei cel mare, care acum s-a stabilit în Olanda, pentru studii. Tânărul a venit în România pentru a-și vizita părinții și frații, dar urmează să plece în curând, atunci când va începe facultatea: "O să mai rămână până pe 15 septembrie. Poate îl conving cumva să mai rămână, pentru că tare mi-e drag să fie acasă, dar cum vrea el. Da, el și-a manifestat această dorință. E frumos, sunt amintiri cu care rămânem și de fiecare dată eu sunt super emoționată.", a mai spus Anca Serea, pentru sursa citată.