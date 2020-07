In articol:

Andreea Pirui și Marius, motivul pentru care s-au despărțit! Ieri, a căzut bomba la Puterea dragostei! Un alt cuplu s-a destrămat, iar cale de întoarcere pare să nu mai existe. De altfel, în emisiune, Pirui a spus clar că, de data aceasta, separarea de Marius este una definitivă, fără șanse de a se mai reveni la o decizie.

Totul în condițiile în care, ei lusaseră decizia de a se împăca după altă ceartă ca în filme, ce a avut loc săptămânile trecute, și în urma căreia concurentul de la Puterea dragostei susținea că idila e la final. „În urma unei discuții cu Andreea, am ajuns amândoi la un numitor comun și anume că nu mai dorim să formăm un cuplu de azi înainte. Prefer să aflați de la noi și nu de la terțe persoane”, scria Marius pe Instagram.

Andreea Pirui și Marius, motivul pentru care s-au despărțit! De data aceasta, cea fermă și pe poziții este blonda, care, de nenumărate ori, a intrat în conflict cu eternul actual fost iubit, fiindcă el nu era de acord cu atitudinea ei din casă, cu felul în care intervine în cupluri și iscă multe certuri inutile. ”Nu te mai băga în tot, lasă-i pe oameni să își rezolve problemele, nu trebuie să fii tu cea care se implică. Nu este cazul, importanți suntem noi, nu alții. Mie nu îmi place scandalul”, îi spunea Marius, de fiecare dată, Andreei Pirui.

Andreea Pirui și Marius, motivul pentru care s-au despărțit! Și totuși, de ce, mai deloc, în ciuda iubirii lor, cei doi nu ajung la un numitor comun? Ei bine, o fostă concurentă de la Puterea dragostei are și un posibil răspuns. ”Împreună, ei formează un cuplu puternic. Problemele și le pot depăși însă doar acasă, în competiție, acolo, nu o să se mai vădă discrepanțele din competiție, Andreea...certăreață, Marius...mult prea calm. Pe de altă parte, am fost acolo și știu ce înseamnă stresul unui astfel de show. Este posibil ca Pirui să reacționeze așa, cu ceartă, în casă, doar din cauza presiunii! Atât! Dincolo de camerele de luat vederi și emisiune, ea este o fată minunată, de treabă, petrecăreață, și care, surprinzător, reacționează doar dacă o calci pe coadă! Ea este foarte drăguță în particular. Dar, repet, acolo, în disensiunile acelea, cu ore întregi de filmări, se ajunge la tensiuni mari și despărțiri neașteptate, așa cum este și cazul ei cu Marius”, a comentat Thalida, într-un live exclusiv pe You Tube-ul WOWbiz.ro