Motivul pentru care Constantin Enceanu nu va urca pe scenă la spectacolul ”În Memoriam Petrică Mîțu Stoian”! Artistul și-a motivat absența: „Rău au făcut organizatorii că m-au trecut pe afiș”

Luna viitoare se împlinește un an de când regretatul artist, Petrică Mîțu Stoian a trecut în neființă. În semn de omagiu pentru interpretul de muzică populară, se va organiza un spectacol, acolo unde vor urca pe scenă mai multe nume cunoscute din industrie.

Pe afișul realizat pentru promovarea evenimentului apare și Constantin Enceanu, însă acesta spune că nu va putea participa, din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă, fiind nevoit să se opereze la genunchi.

Artistul le-a spus încă de la început organizatorilor să nu îl pună pe afiș, anunțându-i că nu va putea fi prezent, însă aceștia au tot sperat că interpretul va ajunge la eveniment, având în vedere că el și cu Petrică au fost foarte buni prieteni.

”Nu particip la spectacol, foarte rău au făcut organizatorii că m-au trecut pe afiș, le-am spus încă de la început că nu ajung, că am o problemă personală. Trebuie să mă internez, am de făcut o operație grea la genunchi, mă doare rău. I-am rugat să nu mă treacă, dar poate au tot sperat că ajung, pentru că eu și Petrică am fost buni prieteni.

Și ieri le-am trimis mesaj ca să mă șteargă de pe afiș, de o lună le tot zic. Luna viitoare nici nu mi-am luat evenimente, nunți, botezuri sau alte spectacole. Am probleme mai vechi la genunchi, de la stat mult în picioare și în frig, mă operez la Spitalul clinic de ortopedie Foișor, din București. Să vedem ce stabilesc medicii, de ce anume intervenție chirurgicală este nevoie”, a declarat Constantin Enceanu, pentru Ego.ro.

Constantin Enceanu și Petrică Mîțu Stoian

Constantin Enceanu nu știe dacă va ajunge la parastasul de un an al lui Petrică Mîțu Stoian

Petrică Mîțu Stoian a murit în urmă cu un an, pe data de 6 noiembrie. Luna viitoare, familia va organiza parastasul regretatului artist, iar Constantin Enceanu nu știe dacă va fi prezent.

Cu toate acestea, interpretul de muzică populară susține că ar exista o posibilitate să ajungă, asta în cazul în care va fi invitat de către familia regretatului artist și dacă nu va fi internat, după operația pe care o va suferi.

”La parastas poate merg, dacă mă invită și nu sunt internat, încă nu știu nimic”, a mai spus Constantin Enceanu.