Motivul pentru care Cosmin Seleși refuză să mai meargă pe litoralul românesc! Ce i s-a întâmplat: "Nu suport, sunt banii pe care eu îi muncesc!"

In articol:

Cosmin Seleși a ales, în ultimii ani, să își facă concediile departe de casă. Prezentatorul TV nici nu vrea să mai audă de litoralul românesc, asta după ce a rămas dezamăgit de prețurile colosale întâlnite în țara noastră.

Citeste si: Alina Pușcaș rupe tăcerea, după ce Pepe l-a înlocuit pe Cosmin Seleși! Cum se înțeleg cei doi de când prezintă împreună: „Nu este deloc ușor”

Cosmin Seleși: "Nu-mi permit să mă duc la mare la noi"

Cosmin Seleși evită de ani buni litoralul românesc și asta pentru că, spune el, nu-și mai permite să meargă la mare în țara noastră. Pe lângă prețurile piperate, prezentatorul a mai invocat, însă, și serviciile turistice, care lasă de dorit: "Chiar dacă sună ciudat, nu-mi permit să mă duc la mare la noi. Dacă îți permiți, nu suport ca în momentul în care…eu dacă comand un mușchi de vită sau o tochitură… și e rece….înnebunesc.

Citeste si: Cum se menține Emilia Ghinescu la 43 de ani. Artista are un trup de invidiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ți-o aduce și după oră, se și supără că ai comandat tochitură sau ciorbă de burtă. Se supără pe tine, te și taxează, costă vreo 6 euro o ciorbă. Și, atunci, nu suport, sunt banii pe care eu îi muncesc. De ce să îți plătesc ție acum? Cresc prețurile de pe 15 iulie la noi pe litoral și o cameră la trei stele e 300 de euro, fără masă. Eu înțeleg. Nu am nimic cu cei de pe litoral, funcționează. Bravo lor!", a mărturisit Cosmin Seleși, în emisiunea moderată de Adela Popescu.

Cosmin Seleși [Sursa foto: Facebook]

Destinația preferată de Cosmin Seleși și familia lui

Cosmin Seleși a dezvăluit că are și o destinație preferată de vacanță. În ultimii ani, prezentatorul TV și familia lui au ales să viziteze Grecia și nu au regretat nicio secundă alegerea făcută: "M-a costat dus-întors 64 de euro. Eu am la drum lung 300 de kilometri autonomie, mers normal, că eu nu merg tare cu copiii. De ce aleg Grecia de ani de zile? Înainte de Grecia am ales Bulgaria, copiii mei erau mititei, m-am dus vreo 4-5 ani. Tudor era mic, după aia a venit și Ilinca.

Citeste si: Cosmin Seleși și-a cerut partenera de soție într-un mod atipic: ”Așa am simțit”. Cum a reacționat Irina în fața actorului

M-am dus la Albena, o stațiune închisă, are toate resorturile. La ora 23 se închide absolut tot. Ai șezlongul tău pe plajă. Hotelurile sunt foarte drăguțe, eu, de obicei, aleg hoteluri demipensiune, nu hotel all inclusive. Pentru că înnebunesc, nu-mi place când vin, își cumpără cu roaba, își iau mâncare și așa…", a mai spus Cosmin Seleși, în cadrul emisiunii amintite.