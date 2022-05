Adevăratul motiv pentru care Cosmin Seleși și-a dat demisia din televiziune: "E a doua oară. Gata acum, stop!"

In articol:

Cosmin Seleși și-a dat demisia de la postul TV care l-a consacrat. După 9 ani în rolul de prezentator al unuia dintre cele mai iubite show-uri de divertisment, actorul a decis că este timpul să pună capăt pentru moment carierei în televiziune.

Deși imediat după ce și-a anunțat plecarea din trust au apărut zvonuri cum că ar fi fost dat afară, se pare că lucrurile au stat cu totul diferit.

"E a doua oară, eu am vrut să mai renunț o dată"

Cosmin Seleși a recunoscut că a mai vrut să renunțe în trecut la rolul de prezentator, exact la începutul pandemiei. La acea vreme, însă, producătorii emisiunii au reușit să-l convingă să rămână și să nu ia o decizie radicală: "Nu totul se rezumă la bani. E a doua oară, eu am vrut să mai renunț o dată. Am zis gata acum, stop. Gata, nu mai vreau! Stop, până aici. Mi-a fost teamă puțin, recunosc, poate nici d-aia nu am renunțat atunci, parcă chiar la începutul pandemiei, începuse pandemia, era debandadă peste tot. Producătorul de atunci și cu regizorul au venit și mi-au zis că nu am cum să plec.", a povestit Cosmin Seleși, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță.

De ce și-a dat Cosmin Seleși demisia din televiziune?

Cosmin Seleși a simțit nevoia să facă o schimbare radicală în carieră. Chiar dacă proiectul din care făcea parte i-a adus un succes răsunător, actorul a dezvăluit că nu mai simțea nicio provocare pe plan profesional: "Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit…nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. (…)

A fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni mișto, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai există nicio provocare pentru mine.", a adăugat Seleși.

