Cristina Ich și Alex Pițurcă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, dar nu lipesesc momentele mai tensionate dintre cei ei. Cei doi îndrăgostiți au fost de curând într-o vacanță care s-a lăsat cu un scandal imens ce părea să ducă către o despărțire.

Motivul pentru care Cristina Ich și Alex Pițurcă nu mai sunt prieteni pe Instagram

Cristina Ich și Alex Pițurcă nu s-au despărțit după scandalul din aeroport, dar internauții au observat că nu se mai urmăresc pe Instagram. Fanii Cristinei s-au alarmat și au întrebat-o care este relația dintre ei.

Prințesa Instagramului a făcut ieri mai multe Insta Story ăn care a explicat că relația ei nu constă într-o prietenie pe Instagram și că nu va mai posta niciodată fotografii cu iubitul ei.

„Eu cu Alex am făcut un pact. Niciodată nu ne vom mai avea la follow că de cât să ne dăm follow, unfollow... am zis: Niciodată nu ne vom mai avea la follow, niciodată nu mai postăm poze unul cu altul. Online-ul meu e online, viața personală, viață personală și cred că așa e cel mai bine. Că tot îmi dați mesaje, de ce nu ne mai avem la follow. Pentru că am stabilit. Nu mai suntem 'preteni' pe Instagram și nu va mai apărea în nicio postare de-a mea. Decât să ștergem pozele iar... lasă așa. Amândoi suntem extraordinar de impulsivi, avem doi ani jumate, așa ne comportăm și atunci, decât să ne întrebe Gheorghe și Ileana de ce am făcut asta, mai bine stăm așa.”, a spus Cristina Ich.

Cristina Ich recunoaște că este o fire mai impulsivă și nu poate sta cu mâinile în sân când primește întrebări incomode de la urmăritorii ei. Într-un story adăugat ulterior, enervată fiind de mesajele urmăritorilor, a spus de ce a oferit atât de multe explicații.

„Dacă vreți să nu mai dau atâtea explicații, nu mai puneți întrebări. Mulțumesc!”, a mai adăugat Cristina Ich.