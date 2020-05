In articol:

Elena Ionescu a câștigat, sâmbătă seara, la Survivor România, după ce publicul a votat-o pe ea ca fiind Supraviețuitorul! ”Mulți au fost impresionați de puterea de care a dat dovadă în competiție o femeie care nu a făcut sport, o cântăreață care este și mamă, nicidecum o adolescentă obișnuită cu o viață energică, să fie atât de tare. Bravo ei”, au spus fanii artistei.

Elena Ionescu, emoționantă când și-a revăzut copilul, după Survivor! ”L-am luat în brațe, l-am pupat, l-am mușcat, de drag”

Elena Ionescu a apreciat suportul oamenilor și felul în care a fost percepută la Survivor România, însă, în mod surprinzător, după finală, avea să spună de ce nu a încercat să marșeze pe coarda sensibilă a românilor și să își expună foarte mult băiețelul, Răzvan, pe micul ecran pentru a câștiga voturi.

În premieră pentru WOWbiz.ro, la câteva ore de la terminarea finalei, într-un live exclusiv, Elena Ionescu a dezvăluit ce s-a întâmplat când și-a văzut copilul după Survivor România. ”Revederea cu copilul meu a fost extrem de emoționată, l-am luat în brațe, l-am pupat, l-am mușcat, de drag, și a fost foarte emoționant. Eu, de fiecare dată, mă învinuiam când am fost la Survivor, spuneam Doamne, de ce am plecat, poate am luat cea mai neinspirată decizie, nu am să văd cum copilul meu evoluează, crește. Ei bine, mi-am dat seama la întoarcere, că el nu m-a uitat ca mamă și fiind micuț, doar un an și nouă luni, se dezvoltă normal pentru vârsta aceasta și nu am pierdut mult în această perioadă. Când l-am văzut, m-am topit toată”, a menționat Elena Ionescu de la Survivor România pentru Wowbiz.ro

Elena Ionescu, motivul pentru care nu a vorbit despre fiul ei la Survivor! ”Nu am dorit să mă folosesc de anumite situații pentru a obține votul publicului”

Pe de altă parte, Elena Ionescu a spus motivul pentru care nu a vorbit despre fiul ei la Survivor România. ”Îți faci foarte multe gânduri când ești plecată...Toată noaptea mă frământam acolo, dar încercam să nu le arăt oamenilor treaba asta, să nu mă victimizez, că, de multe ori, simțeam că ori de câte ori vorbeam despre copilul meu, o dădeam în victimizare și nu aș fi vrut să fie așa. În Republica Dominicană, aveam toți șanse egale și așa am dorit să rămână, nu am dorit să mă folosesc de anumite situații pentru a obține votul publicului. Pentru mine, copilul meu este cel mai important din lume”, a conchis Elena Ionescu la Ștafeta mixtă, emisiunea de pe WOWbiz.ro