Motivul pentru care George Burcea nu i-a răspuns Vivianei Sposub la "Te iubesc"! Actorul a spus tot adevărul: "Nu mă așteptam..."

Viviana Sposub a părăsit competiția Ferma, însă nu a putut pleca fără să îi spună câteva cuvinte iubitului sau, George Burcea. Se pare că bărbatul a fost extrem de emoționat de acest moment. Touși, fostul soț al Andreei Bălan a dat detalii și despre motivul pentru care nu i-a răspuns Vivianei atunci când aceasta i-a spus că îl iubește.

George, reacție emoționantă după ce a părăsit competiția

Viviana Sposub a luat pe toată lumea prin suprindere, în momentul în care i-a spus, de față cu toată lumea, că îl iubește pe George. Vedeta mai declară că își dorește foarte mult ca el să câștige, dar aceste lucruri au avut loc înainte ca fostul soț al Andreei Bălan să se retragă din competiție din cauza problemelor de sănătate.

„Te aștept acasă! Vreau să lupți până la capăt, vreau din tot sufletul să câștigi! Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase. Nu regret nimic! Simt să-ți zic că te iubesc! Sunt foarte fericită și mulțumesc mult!„, i-a spus Viviana iubitului ei, George Burcea.

Totuși, se pare că George Burcea nu a avut niciun răspuns la momentul respectiv pentru iubita lui. Astfel, zilele aceasta, actorul a lămurit toată situația și a spus de ce nu i-a dat același răspuns Vivianei.

Motivul pentru care George Burcea nu i-a spus "Te iubesc"Vivianei

Bărbatul declară faptul că nu se aștepta să audă aceste cuvinte din partea ei, fix în momentul acela. În plus, se pare că acesta era extrem de emoționat și avusese și o zi grea, din cauza problemelor de sănătate.

„Nu mă așteptam să îmi zică te iubesc. Eu nu i-am zis atunci te iubesc, dar îi spun acum – „Te iubesc”. Erau foarte multe gânduri, cu doctori, a fost o zi ciudată. S-a terminat cu vestea că Viviana pleacă acasă. Am fost total depășit. Ma bucur că am cunoscut-o pe Viviana, este o fată foarte puternică. Îmi doresc sa ne găsim liniștea, să ne găsim drumul, să construiesc lucruri alături de omul minunat de lângă mine. În Ferma am turnat temelia”, a spus George Burcea.