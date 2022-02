Motivul pentru care Marius Elisei a ajuns la spital. Oana Roman a dezvăluit cum se simte partenerul ei: "S-a operat la ligamente"

In articol:

Marius Elisei și-a îngrijorat fanii în urmă cu câteva zile, după ce a postat în mediul online o fotografie cu el, făcută în spital.

Oana Roman a ținut să explice motivul pentru care tatăl fetiței ei a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Oana Roman: "El s-a operat la ligamente"

Oana Roman a povestit că partenerul ei se simte bine și nu are nicio problemă gravă de sănătate. Vedeta a dezvăluit că Marius Elisei a mers la spital pentru un control periodic.

Bărbatul a suferit în urmă cu trei ani o operație de ligament, iar de atunci își face în fiecare an un RMN: "El se duce o dată pe an să-și facă un control la genunchi, pentru că el s-a operat la ligamente acum trei ani. În fiecare an se duce să-și facă un RMN ca să vadă cum e genunchiul. Se duce la fotbal în continuare și se mai lovește. Când se mai lovește și îl doare puțin, el se duce să-și mai facă un RMN.", a declarat Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV, potrivit viva.ro.

Ce i s-a întâmplat Oanei Roman, cu o zi înainte ca iubitul ei să ajungă la spital

Oana Roman a dezvăluit că în ultimul timp problemele s-au ținut lanț de familia ei. Vedeta a povestit în mediul online că fiica ei i-a pierdut cerceii cu diamant când au fost în vacanță, la munte, chiar cu o zi înainte ca Marius Elisei să ajungă la spital: "A fost un weekend dezastruos, nu pentru că am fi cheltuit foarte mulți bani, ci pentru că Isabela mi-a pierdut cerceii cu diamante, primiți de Crăciun, asta e.

N-am ce să fac, i-am spus că trebuie să aibă mare grijă, pe pârtie mi-am pierdut ochelarii de soare, i-am pierdut și nu i-am mai găsit. Dacă i-a găsit cineva să-mi scrie.", a transmis Oana Roman, pe rețelele de socializare.

