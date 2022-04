Motivul pentru care Simona Gherghe nu mai poate rămâne gravidă! Problemele cu care se confruntă vedeta: „Am avut două sarcini dificile”

In articol:

Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Cu o carieră longevibă pe micul ecran, vedeta a reușit să ajungă la inimile fanilor prin profesionalismul de care a dat dovadă de fiecare dată pe sticlă.

Însă pe lângă jobul cu normă întreagă de la cârma emisiunilor pe care le prezintă, blondina este și mamă 24/7, iar tot timpul liber și-l dedică familiei.

Ea și Răzvan Săndulescu, cel cu care s-a căsătorit în 2017, au împreună doi copii: Ana Georgiana și Vlad Ioan. Cei patru formează una dintre cele mai îndrăgite familii din showbiz-ul autohton, iar recent vedeta de televiziune a vorbit despre problemele care nu o lasă să mai aibă încă un copil!

De ce nu mai poate Simona Gherghe să mai aibă copii? Vedeta a dezvăluit totul pe internet

Simona Gherghe este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram. Nu este deloc ieșit din comun ca aceasta să organizeze sesiuni de întrebări și răspunsuri, căci vrea ca comunitatea ei online să nu aibă curiozități despre ea.

Asta s-a întâmplat și în urmă cu câteva momente, atunci când un internau a profitat de ocazie pentru a afla dacă ea și partenerul ei de viață au în plan să mai aibă un copil.

„Vă mai doriți un copil pe viitor?”, a fost întrebarea primită de la un internaut.

Răspunsul prezentatoarei TV nu a întârziat să apară. Aceasta a dezvăluit că nici nu-și mai doresc și nici nu se mai poate, căci se pare că are interzis de la medic. Simona Gherghe a explicat că a avut două sarcini care i-au dat mari bătăi de cap și se bucură că în ciuda greutăților a reușit să aibă și cei doi copii cu care se laudă cu fiecare ocazie pe rețelele de socializare.

„Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a fost răspunsul prezentatoarei TV.