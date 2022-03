Profesia i-a schimbat programul de familie Simonei Gherghe. Prin ce transformări au fost nevoiți să treacă copiii vedetei: „Nu au vrut să audă”

In articol:

Simona Gherghe este mama a doi copii, soție, dar își și continuă cariera pe care a început-o cu zeci de ani în urmă în televiziune.

De la reporterie a ajuns la pupitrul știrilor, iar apoi a devenit om de show, prezentând acum o emisiune matrimonială.

Zi de zi, vedeta se împarte între viața de familie și cea de prezentator, iar până acum totul i-a ieșit ca la carte.

Simona Gherghe: „Nu au fost sub nicio formă de acord”

Ea și soțul ei au stabilit un program fix pentru ca fiecare să continue să își facă meseria, dar și ca cei doi copii să fie pe primul lor.

Însă acum, pentru că ora de difuzare a show-ului matrimonial pe care-l prezintă s-a schimbat, vedeta ieșind din transmisiunea live la ora 17, programul celor mici a trebuit să se schimbe și el.

Pentru că Ana și Vlad merg la aceeași grădiniță, zi de zi, mami ori tati se ocupau ca cei doi să fie duși și aduși la și de la unitatea de învășământ. Dar acest lucru nu se mai poate pune în practică acum.

Astfel, pe umerii lui Răzvan a rămas datoria de a lua copiii de la grădiniță, doar că nici el nu poate face asta zi de zi.

Motiv pentru care, în lipsa alor soluții, cu mari emoții, Simona Gherghe a apelat la o ultima variantă ce îi putea salva.

Deși s-a temut, iar copiii nu au acceptat din prima propunerea ei, vedeta spune că este mândră de Ana și Vlad, uimită de cât au crescut și fericită că au făcut un pas înainte în dezvoltarea lor.

Concret, Simona Gherghe și soțul ei au decis ca atunci când nici ea și nici el nu pot ajunge la grădiniță, copiii să vină acasă cu autobuzul pus la

dispoziție de unitatea școalară.

Dacă pentru ei acest pas a fost unul făcut cu mari emoții și temeri, după ce au refuzat să se mute la o altă grădiniță, înțelegând că asta este o altă variantă, Ana și Vlad, spune mama lor, s-au arătat mai mult decât bucuroși de ”aventura” cu autobuzul.

Simona Gherghe spune că și-a pregătit copiii pentru acest pas spre independență și responsabilitate, iar cei mici, ulterior, au primit noua experiență cu brațele deschise, descurcându-se de minune.

”Săptămâna asta a venit cu o schimbare pentru noi, pentru care eu am avut foarte mari emoții, dar pe care copiii au primit-o cu mult mai multă deschidere. Pentru că emisiunea și-a mutat ora de difuzare și termin la 17, nu am mai putut să merg eu să îi iau și a trebuit să o facă doar soțul meu, doar că nu putea în fiecare zi. Așa că a trebuit să apelăm la autobuzul școlii și eu am avut emoții foarte mari și acum sunt puțin stresată. Le-am povestit, i-am pregătit foarte bine pentru schimbarea asta și nu vreți să știți cât de încântați sunt și cum așteaptă treaba asta ca pe o mega aventură. De multe ori, ei sunt mai pregătiți decât noi să accepte noul decât ne imaginăm. Noi ne facem o mie de griji, ei le iau mult mai practice. Sigur că în prima instanță, când le-am spus, nu au vrut să audă, dar le-am explicat că acest lucru nu se mai poate din punct de vedere al programului și că alternativa ar fi să îi mutăm la o altă grădiniță și nu au fost sub nicio formă de acord. Ne-a ieșit foarte bine și treaba asta,s-au împrietenit și cu domnul care-i aduce, sunt copilași mari deja, sunt mândră de ei”, a spus Simona Gherghe pe Instagram, în secțiunea InstaStory, acolo unde stă la povești cu admiratorii ei.