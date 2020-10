Florin Pastramă

În urmă cu doar câteva zile, s-a scris despre faptul că Florin Pastramă ar fi infectat cu virusul COVID-19, după ce mama lui a fost depistată pozitiv. Însă, până la momentul actual, soțul lui Brigitte nu a dat niciun detaliu despre această situație. Ba chiar mai mult, se pare că bărbatul ar ascunde acest lucru și are un motiv întemeiat!

Motivul pentru care Florin Pastramă ar ascunde faptul că este infectat cu coronavirus

Alertă în familia lui Brigitte Pastramă, după ce soacra ei a fost depistată pozitiv cu virusul Covid-19. La scurt timp, se pare că și Florin ar fi avut primele simptome specifice și ar fi fost transportat la unul dintre spitatele din Capitală. Soțul lui Brigitte ar fi ascuns faptul că a fost depistat pozitiv cu virusul provenit din China, pentru că are un motiv destul de întemeiat. Se pare că fostul concurent de la Ferma a ținut totul ascuns pentru că, potrivit celor declarate de sursele din anturajul bărbatului, nu voia să piardă contractul de 50.000 de euro, pe care l-a semnat pentru emisiunea de televiziune.

Brigitte Pastrmă, primele detalii despre bătaia din parcare

Brigitte Pastramă a dat primele declarații despre bătaia din parcare. Se pare că toată scena a avut loc din cauza unei gelozii din partea brunetei. De aici, tot scandalul dintre cei doi soți a degenerat și au ajuns să se certe groaznic în văzul tuturor.

„Noi am început ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toată ziua am fost foarte încordată. La orice îmi spunea, eu îi răspundeam tăios. De la o discuție la alta, i-am spus că nu e în stare nici să dea cu spatele, că nu e bun nici să fie șofer. (...) Noi tot aveam discuții contradictorii în care îl întrebam cine e femeia care îmi trimitea mesaje și din cauza căreia era să mor. Eu nu exagerez cu nimic, era să mor în dimineața aia! (...) Eu am trăit cu ideea că el are o amantă și că nu știe cum să mai scoată bani de la mine”, a declarat Brigitte.

