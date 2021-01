Motivul real pentru care Ilie Năstase ar fi agresat-o pe soția lui! Ioana spune tot adevărul despre scandal: "Se găseau tot timpul motive..."

Ioana Năstase a spus tot adevărul despre momente dificile prin care a trecut.

Un nou scandal a avut loc în showbiz-ul românesc! Vineri seară, Ioana Năstase a sunat la numărul de urgență, după ce soțul ei ar fi agresat-o. Soția lui Ilie Năstase spune tot adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea respectivă.

Ioana Simion, adevărul despre scandalul cu Ilie Năstase

Iubita tenismenului face declarații șocante! Se pare că nu ar fi pentru prima oară când Ilie reacționează în acest mod. Însă, de-a lungul timpului, femeia a încercat să facă tot posibilul pentru a evita.

Totuși, de data aceasta, Ioana nu a mai putut și a sunat imediat la numărul de urgență și a anunțat autoritățile de cele întâmplate.

"Care a fost motivul? Se gaseau tot timpul motive. Dar de dragul lui am lasat de la mine... Si am tot lasat. Nu am gresit cu absolut nimic pentru a ma lovi, sunt speriata acum...

Ma bucur ca am iesit cu bine din acea casa. Le multumesc domnilor politisti pentru ajutorul pe care mi l-au dat", a spus Ioana Nastase, pentru cancan.ro

De asemenea, Ioana Năstase a mai adăugat faptul că nu a depus plângere împotriva fostului soț.

Ioana Năstase, agresată fizic de fostul tensimen

În urmă cu doar două zile, soția lui Ilie Năstase făcea declarații șocante! Aceasta a reușit să iasă cu greu din propria locuință, după ce fostul tenismen ar fi avut o reacție violentă.

Ioana Simion si Ilie Năstase

"E adevarat ce a aparut in presa. Nu vreau sa dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important ca am reusit sa scap teafara pe usa. Nu vreau sa vorbesc urat la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost sa ies de acolo teafara. Nu am depus plangere din respect, ca nu e frumos. Am stat impreuna, a bucurat atatea milioane de oameni. Ar fi fost urat din partea mea sa vorbesc urat despre el. Totul a pornit de la o chestie banala, dar nu pot detalia. Nu vreau sa vorbesc prea multe. Era liniste si pace, apoi deodata... Tot ce pot sa spun e ca el e incarcat din alte parti si vine sa se razbune pe mine.

Sunt in stare de soc. M-am speriat foarte tare. Nu am 20 de ani sa gandesc in 5 minute ce voi face maine, daca voi divorta sau nu. Ma voi gandi foarte bine, am un baiat de care vreau sa ma bucur. Nu vreau sa stau cu teama ca mi se poate intampla ceva rau. Abia venisem de la munte, am luat masa impreuna, totul era OK. Apoi s-a declansat totul intr-o fractiune de secunda. Nu sunam la 112 daca ma agresa doar verbal. Imi tremura si acum picioarele. Sunt atat de speriata ca nu-mi gasesc nici acum cuvintele", a spus Ioana Simion pentru PRO Sport.