Motivul real pentru care Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit! Actorul a spus tot adevărul: "Nu am spus că e relația roz..."

Motivul real pentru care Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au spus adio. Deși toată lumea aștepta ca îndrăgostiții să meargă în fața altarului, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Astfel, cei doi actori au decis că cel mai bine ar fi să se despartă, după o relație de mai bine de nouă ani.

Dacă la început, atunci când au postat pe rețelele sociale anunțul, nu au povestit despre motivul pentru care au luat această decize, recent, Vlad a vorbit despre despărțirea de Cristina Ciobănașu. Se pare că de-a lungul relației au existat și mai multe discuții, pe unele le-au rezolvat, pe altele nu, iar din cauza unor probleme nerezolvate au ajuns în acest punct.

” De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați, normal. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă. Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac ”,

Cristina Ciobănașu speră la o împăcare cu Vlad Gherman?

Totuși, actrița se pare că nu a spus nu pentru totdeauna la relație. Cristina a declarat faptul că niciodată să nu spui niciodată, pentru că poate peste zile sau ani se vor întoarce unul la celălalt. Până atunci, artiștii au decis că aceasta decizie este cea mai potrivită.

” Niciodată să nu spui niciodată, nu zice nimeni că e pe viață. În momentul de față asta e alegerea cea mai potrivită pentru amândoi, nu știm ce se va întâmpla în ani de zile, tocmai de asta am preferat să punem punct acum cât timp ne mai înțelegem bine ”, a spus Cristina Ciobănașu.