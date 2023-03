Mugur Mihăescu, probleme cu poliția în trafic. Actorul a rămas de două ori fără permisul de conducere: „Am greșit, am plătit”

In articol:

Mugur Mihăescu este un nume pe care foarte multă lume îl cunoaște, fiind apreciat și îndrăgit de o mulțime de români. De-a lungul anilor, acesta a adus multe zâmbete pe fețele oamenilor, iar un personaj emblematic pentru acesta este Garcea, polițistul căruia actorul i-a dat viață în urmă cu mai bine de două decenii.

Însă, din păcate, vedeta a interacționat cu oamenii legii care l-au oprit de câteva ori în trafic.

Citește și: Din ce-și câștigă banii fata lui Mugur Mihăescu: ”Talentul îl are de la mine”. La 23 de ani, Ivona locuiește în Londra

Mugur Mihăescu a rămas fără permis de două ori

Faptul că o parte din cariera sa de actor a interpretat rolul unui polițist nu i-a adus prea multe avantaje lui Mugur Mihăescu în relația cu oamenii legii. Actorul a recunoscut că are câteva amintiri legate de forțele de ordine și asta numai din cauza faptului că a fost oprit de mai multe ori în trafic de către aceștia.

Vedeta a rămas de două ori fără permis de conducere după ce a încălcat legislația și este conștient că trebuia să plătească într-un fel sau altul pentru greșelile sale.

Citeste si: Georgiana Lobonț și-a luat fanii prin surprindere, în miez de noapte: „Fericirea vine după ce guști și din dezamăgiri”. Artista a fost mai sinceră ca niciodată- kanald.ro

Citeste si: Motivul din spatele crimei urmată de sinucidere din Alba Iulia. De ce și-ar fi omorât un tată copilul de numai un an- stirileprotv.ro

„Nu am întâmplări urâte cu polițiști. Mi-au luat și mie permisul, o dată, de două ori, cât se poate! Cine greșește plătește, eu am greșit am plătit!”, a declarat actorul, potrivit Click.

Citește și: ”Am puterea să afirm că sunt bogat”. Mugur Mihăescu trăiește pe picior mare, dar nu exclude revenirea pe micul ecran. Ce proiect așteaptă vedeta: ”Nu sunt pregătit să închei acest capitol”

Mugur Mihăescu nu vrea să se retragă din spațiul public

La 55 de ani, după o carieră culminantă, devenind între timp și om de afaceri, Mugur Mihăescu susține că este un om împlinit din toate punctele de vedere. Actorul mărturisește că nu a renunțat la trecut, la personajele care l-au consacrat și că este mândru de realizările sale.

Citeste si: Fiul cel mare al Luminiței Anghel, dezvăluiri de coșmar pe internet! Tânărul a dezvăluit că nu se spală de săptămâni întregi, iar motivul i-a uluit pe toți- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare română Bacalaureat 2023. Subiecte, barem și rezolvări pe EDU.ro! Emoții mari pentru candidați!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cât câștigă Eva Măruță din postările de pe rețelele sociale?! Nu o să îți vină să crezi ce sumă primește pentru o postare- radioimpuls.ro

Nefiind pregătit să se retragă definitiv din spațiul public, cel care l-a interpretat cu succes pe Garcea spune că acum stă în umbră doar pentru a-și alege cu grijă oportunitățile care-i ies în cale, făcând totul de plăcere, nu de nevoie.

„Cine crede că am pus capăt relației mele cu scena sau cu televiziunea se înșală. Nici pe departe! Doar că la vârsta mea aștept un nou moment favorabil, un nou scenariu, o scânteie, o propunere. Îmi permit să aștept și fiindcă am ajuns în acel moment când parcă și alegerile sunt mai așezate. Nu sunt pregătit să închei acest capitol! Nici pomeneală! Personajul meu, Garcea va continua să trăiască. Fiindcă ei fac parte din viața mea!”, a declarat vedeta, potrivit Impact.

Actorul Mugur Mihăescu [Sursa foto: Instagram]