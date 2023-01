Mulți nu s-ar fi așteptat la asta! Ce meserie a avut Anisia Gafton înainte să fie celebră: „Știam că oamenii considerau asta ciudat”

In articol:

Anisia Gafton se bucură în prezent de un succes răsunător și a reușit să-și creeze un renume cu ajutorul umorului, dar puțini știu cu ce s-a ocupat aceasta, înainte de a deveni actriță de stand-up. Invitată în cadrul emisiunii "În oglindă", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, blondina a dezvăluit care a fost prima ei pasiune, dar și ce alte meserii a avut, până

să cunoască celebritatea.

Anisiei Gafton nu i-a fost ușor, după ce a renunțat la Informatică

Anisia Gafton a muncit mult pentru a ajunge omul care este în prezent. Actrița, care acum face sute de oameni să râdă la show-urile ei de stand-up, a avut altă ocupație, înainte de a deveni celebră. Blondina a renunțat la Informatică și a fost nevoită să facă sacrificii, pentru a reuși să se întrețină: "În momentul în care nu am vrut cu Informatica, tot timpul mi-a venit în ajutor o soluție, un ban. A fost suficient cât să fiu ok financiar pentru mine. După aceea a fost din ce în ce mai bună. N-am fost bogată, am avut un trai mediu.", a povestit Anisia Gafton, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Chiar dacă nu i-a fost ușor să-și urmeze visul și a schimbat mai multe joburi până și-a clădit o carieră, Anisia Gafton nu și-a ignorat niciodată instinctul: "Până să ajung să fac stand-up am mai avut job-uri care nu mi-au plăcut, dar poate o să fiu o inspirație pentru oameni. Eu tot timpul m-am luat după instinct, am instinctul foarte puternic. Nu era logic nimic din ce făceam, cum să abandonez Informatica.

Știam că oamenii considerau asta ciudat, dar m-am aruncat în instinct. Am împărțit pliante, am lucrat și pentru un site, schimbam articole, am făcut ceva și la o televiziune locală, dar nu se plătea ca lumea, am mai lucrat cu asociații.", a mai spus blondina, în emisiunea amintită.

