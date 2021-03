Musty este eliminat de la Survivor România 2021, după ce a fost nominalizat de Albert Oprea. „Am simțit că se va întâmpla!”

In articol:

Drumul în competiția Survivor România 2021 a ajuns la final pentru Musty din echipa Războinicilor. Fratele lui Kamara a ajuns la votul publicului după ce a fost nominalizat de Albert Oprea.

Musty este eliminat de la Survivor România 2021

În cursa pentru eliminare au fost Andreea Antonescu și Zanni, propus de Elena Marin, de la Faimoși și Maria Hîngu și Musty de la Războinici. Telespectatorii au decis că Musty e cel care părăsește competiția Survivor România 2021.

Musty, eliminat de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Roxana Ghiță, surprinsă în brațele unui Faimos de la Survivor România! Cu cine s-a afișat fosta Războinică

Războinicul spune că a simțit că el va fi eliminat de la Survivor România. Musty consideră că tot ce a făcut în jungla Dominicană este un motiv de mândrie și că va pleca acasă cu fruntea sus.

„Azi dimineață cu colegii mei am terminat un proiect pe care îl aveam de la început, o plută, pentru ca aveam nevoie de mai multă hrană. Am simțit chestia asta, zilele astea aveam în cap că se va întâmpla. Am emoții, dar nici prea multe.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Îmi este dor de proiectele mele, de copiii mei, de familia mea. Mi-a plăcut foarte mult aventura asta. Mă duc cu capul foarte sus și sunt mândru de chestiile pe care le-am făcut pentru colegii mei și pentru mine. Sunt mândru de multe lucruri pe care le-am trăit aici la Survivor”, a spus Musty.

Albert Oprea la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Albert Oprea îl nominalizează pe Musty la Survivor România

Surpriză uriașă pentru Albert Oprea după ce a fost votat preferatul publicului la Survivor România. Astfel, Războinicul se salvează de la eliminare și este nevoit să nominalizeze un coleg care să ajungă la votul telespectatorilor.

Citeste si: Cum a vrut Zanni să o elimine pe Elena Marin de la Survivor România. Planul i s-a năruit în fața ochiilor: „Să mai spuneți să nu dăm totul, că așa câștigăm!”

Albert Oprea susține că votează strict din punct de vedere sportiv, așa cum a făcut de-a lungul competiției, pentru că în viziunea acestuia partea sportivă e mai importantă decât aspectul social. El îl propune pentru eliminare pe Musty.

„Cum am spus de la început din primul joc, voi vota din criterii sportive, pentru binele echipei. Nu vreau să votez din punct de vedere social, e mai importantă partea sportivă pentru mine. Acea persoană este Musty”, spune preferatul publicului.

Citeste si: Ana Porgras de la Survivor România 2021 și-a sacrificat copilăria pentru gimnastică. Părinții ei au făcut eforturi inumane pentru cariera ei. Povestea dramatică de viață a Faimoasei

Musty declara că nu este surprins de opțiunea colegului său, pentru că a fost votat de Albert Oprea în repetate rânduri, de la debutul competiției Survivor România. „Mă așteptam la schimbul ăsta și la votul lui Albert. Cred că m-a votat de când am început competiția. N-am nicio frică, ador aventură asta. La un moment dat știu că se poate opri pentru fiecare dintre noi. Am făcut tot ce am putut la joc, în camp, asta e Survivor”, spunea Musty.