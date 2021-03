Musty, totul despre relația cu Mellina de la Survivor România! A recunoscut că o iubește: „Din tot ce a însemnat aventura noastră...”

In articol:

Musty a ajuns în România în urmă cu câteva ore și a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre parcursul lui la Survivor România și despre ceilalți concurenți, fie că vorbim de Faimoși sau de Războinici.

Musty a comentat accidentarea lui Jador de la Survivor România

Încă de la începutul competiției, Războinicul nu a fost prea plăcut de câțiva colegi de echipă, cu care a avut conflicte mai mari sau mai mici. Invitat în platoul emisiunii Teo Show, Musty a spus lucrurilor pe nume. Ce s-a întâmplat între el și Jador și nimeni nu a știut? A spus totul în direct.

„Jador a fost ultima persoană cu care nu am putut să mă văd după (n.r- după eliminare), dar s-a văzut și s-a înțeles. El de multe ori când a greșit a venit și mi-a cerut scuze. E un om cu suflet mare, e un om cu cap, indiferent că este foarte vulcanic, că are o gură foarte mare. Dacă știe că a greșit, o să vină la tine să își ceară scuze. Și asta a făcut nu o dată cu mine, de mai multe ori. Și cu alții, nu numai cu mine. Asta arată că e un om bun.

Unica chestie pe care am zis-o atunci, în timpul jocului (n.r- când s-a accidentat Jador), i-am zis lui Marius: Hai, du-te, du-te, că e un film de-al lui. Doar atât. În momentul în care mi-am dat seama că a fost chiar mai grav decât am crezut toți, am sărit direct în apă să îl ajut. L-am scos din apă și chiar m-am preocupat pentru starea lui de sănătate”, a declarat Musty despre Jador, în direct la Teo Show.

Musty, adevărul despre relația cu Mellina de la Survivor România

Totodată, Musty a ținut să lămurească zvonurile potrivit cărora ar avea o relație cu Mellina, după ce toți au văzut apropierea dintre ei la Survivor România. Războinicul a recunoscut că o iubește pe cântăreață, dar ca prietenă. Ceea ce nimeni nu știa este că la începutul emisiunii, Musty nu o suporta pe Mellina, dar au ajuns să fie cei mai buni prieteni.

Musty

„Vă zic ceva. O iubesc pe Mellina. O iubesc de... Mamă.. E o ființă extrem de mare pentru mine, mi se pare un om genial. Eu la început nu mă înțelegeam cu ea, prima lună, nu prea o suportam. Sensibilitatea am descoperit-o după.

O iubesc pe Melli foarte mult și cred că i-am zis asta în jocuri, în camp, peste tot o luam, o pupam, și pe ea și pe Maria. Dar ca prietenă, ca soră. Pentru mine este o soră. Mi-a arătat partea aia importantă din tot ce a însemnat toată aventura noastră”, a spus Musty despre Mellina.

Ulterior, fostul Războinic a caracterizat fiecare concurent de la Survivor România în parte.

Albert: Pierdut și puțin condus

Maria: Putere

Marilena: Sportivă, dar vulcanică

Mellina: Perseverență, putere foarte mare, dar și fricoasă

Roxana: Bună pe traseu, dar fricoasă în general

Sorin: Perseverent și om bun

Starlin: Vulcanic

Andrei: Rezervat, e sportiv foarte bun. Cu mine nu a arătat două fețe niciodată

Alin: Foarte bun sportiv, dar epatează

Alexandra Stan: Mi-a plăcut mult de ea ca om. Era speriată de multe, dar îmi place de ea

Moroșanu: Am un respect mare pentru el

Cosmin: Om simplu și rezervat, respectuos

Culiță: Încerca să se enerveze, dar în spate zicea: „Băi, îmi pare rău, să știi”

Elena: Echilibru, cred că a avut cel mai bun echilibru în joc. Stabilitate

Jador: Showman

Majda: E un înger

Roxana Nemeș: Indiferență. Dar se simțea sigură pe ea

Simona Hapciuc: Sportivă

Zanni: Îmbârligător

Sebi: Îmbârligător. Îmi pare rău că am zis asta de Zanni. Zanni e strateg, dar Sebastian este. Vrea să imite

Ana: E cea mai bună sportivă