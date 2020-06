In articol:

”În fiecare zi un pic de mișcare… de exemplu, aseară am fost la alergat, astăzi vreau să fac brațe. Un pic cu un pic fac mult pentru fiecare dintre noi.Eu am fost o leneșă, 3 luni de zile n-am făcut nici un fel de mișcare și acum mi-am dat seama că n-a fost bine deloc. Am început de 3 săptămâni mișcarea și deja se văd îmbunătățiri. Desigur, am umblat un pic și la alimentație, dar asta nu înseamnă că nu-mi mai fac si poftele:)”, le-a povestit Elena Gheorghe fanilor ei.

Frumoasa vedetă povestește cum reușește, deja de 3 săptămâni, să îmbine uitlul cu plăcutul atunci când vine vorba de diete, sport și un stil de viață sănătos și echlibrat, în urma izolării pe timp de pandemie:”Mă mai joc un pic și cu mentalul meu…dacă reușesc să alerg 12 km mă premiez de fiecare dată cu ceva dulce (o gogoașă cu ciocolată sau înghețată sau o felie de tort cu ciocolată și alune sau orice altă idee genială îmi vine). Tu ce faci ca sa te menții în forma?”.

Certuri cu soțul cauzate de copii

Elena Gheorghe a povestit, conform Viva.ro, despre soț, certuri și copii: “Avem discuții rar, dar mai tot timpul încep de la pitici… Cornel mai cedează câteodată, pentru a calma spiritele încinse de la etajul 11, și pentru câteva minute de liniște, cât să ne tragem răsuflarea, îi lasă să se joace pe telefon. Eu încerc pe cât posibil să îi țin departe de astfel de ‘preocupări’ și de aici apar mici discuții. Sunt însă conștientă că aceste probleme există în toate familiile, deci este generația născută cu gadgetul în mână”.