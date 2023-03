"N-am mai putut să merg" Primele declarații ale Elenei Cârstea, după ce a suferit un atac cerebral. Artista a trecut prin momente cumplite

In articol:

Elena Cârstea a traversat o perioadă dificilă înainte de a împlini 61 de ani. Artista, care locuiește în prezent în SUA, alături de familia ei, a suferit un atac cerebral, urmat de o pneumonie. Despre cum se simte în aceste momente, dar și despre cât va dura recuperarea a vorbit chiar solista, în cadrul unui interviu pentru emisiunea lui Cristi Brancu.

Elena Cârstea a stat două săptămâni în spital: "N-am mai putut să merg"

Elena Cârstea a ajuns pe mâinile medicilor, din cauza problemelor de sănătate. Totul a pornit de la faptul că artista nu a mai putut merge. Îngrijorată pentru că nu știa de ce se simte rău și pentru că starea ei se agrava, aceasta a mers de urgență la spital, unde a aflat că suferise un AVC. Două săptămâni a stat cântăreața internată, până a putut pleca acasă. Cu toate acestea, chinul nu s-a terminat pentru Elena Cârstea, și asta pentru că solista a făcut și pneumonie:

"Elena Cârstea: Sunt foarte bine acum, fac recuperare, o să-mi revin. (...) N-am mai putut să merg și nu știam de ce.

Cristi Brancu: Înainte sau după pneumonie?

Elena Cârstea: Înainte cu vreo săptămână, două. Tot s-a agravat și pe urmă am intrat în spital. Am stat acolo, la Urgență, vreo două săptămâni și ceva și pe urmă acasă am făcut tratament. Luna trecută și luna asta am fost încontinuu la doctor. Se rezolvă, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă apuc iar de prostii.

Cristi Brancu: Deci putem să legăm cele două diagnostice?

Elena Cârstea: Nu, nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, toate testele se termină complet luna viitoare. Nu m-am speriat( n.r. când a făcut atacul cerebral), nu m-am speriat nici când am avut problema cu anevrismul. Am știut, când ți se întâmplă chestia asta logic ceva nu e în regulă. Dar tot am lăsat-o deoparte, că am fost ocupată și nu m-am agitat foarte tare până când n-a mai funcționat deloc și atunci a trebuit să iau măsuri. Nu e vina nimănui, decât vina mea.

Cristi Brancu: Ce n-ai făcut bine, te-ai enervat?

Elena Cârstea: Nu m-am enervat, am o viață foarte liniștită aici.", a declarat artista în emisiunea lui Cristi Brancu.

Elena Cârstea a dezvăluit că acum se află în proces de recuperare și urmează cu exactitate indicațiile medicilor. Pentru a-și reveni cât mai repede, solista merge la gimnastică și înot:

"Cristi Brancu: Ce tratament ai urmat la spital?

Elena Cârstea: Am stat pe perfuzii tot timpul, am stat cu aparat de respirat, injecții peste injecții, am fost toată vânătă. Acum merg la piscină zilnic, câte o oră pe zi mă duc la gimnastică în apă și la înot. În șase luni o să-mi revin complet. Trăiesc la fel cum trăiam și înainte, numai că o să fiu mai atentă.", a mai spus Elena Cârstea, în emisiunea amintită.