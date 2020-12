Nadia Comăneci își va face vaccinul împotriva COVID-19. Ce a declarat fosta gimnastă

Nadia Comăneci este una dintre cele mai bune gimnaste de la noi din țară, dar și din întreaga lume. Eforturile depuse de-a lungul carierei sale i-au adus numeroase medalii, dar și titlul de prima gimnastă care a obținut nota zece într-un concurs olimplic de gimnastică.

Din luna Martie, fosta gimnastă este stabilită în Oklahoma, SUA. De când Statele Unite ale Americii se confruntă cu pandemia de coronavirus, Nadia Comăneci a susținut că își va face vaccinul anti-COVID.

„N-am mai ieșit din bârlog cu pandemia asta din martie, n-am mai călătorit nici măcar local pentru că este un risc care nu e necesar în momentul de față”, a declarat Nadia Comăneci.

„Dar să sperăm că ne vine rândul la vaccin și se mai deschid portițele de siguranță. Sunt în Oklahoma acum, normal că o să mă vaccinez”, a mai adăugat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci își dorește ca anul 2021 să fie unul mult mai bun pentru toți românii

În prezent, Nadia Comăneci este considerată unul dintre cei mai valoroși ambasadori de pe teritoriul României. Totodată, fosta gimnastă a fost invitată de foarte multe ori la evenimente speciale.

Frumoasa gimnastă a povestit și despre succesul gimnastelor la Campionatul European 2020. Nadia Comăneci își dorește ca anul 2021 să fie unul mult mai bun pentru toți românii.

„Pot să spun că a fost un an acest an extrem de dificil pentru țara noastră și pentru întreaga planetă în acest an pandemic. Să sperăm că această victorie a sportului care a revenit pe hartă în momentul de față aduce o bucurie și un zâmbet, o speranță că anul 2021 va fi mult mai bun decât acesta”, a declarat fosta gimnastă.

