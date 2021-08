Nadia Comăneci, mesaj emoționant pentru Larisa Iordache, după retragerea gimnastei din finala Jocurilor Olimpice: "Ea este o luptătoare și a luptat mereu în situații dificile"

Nadia Comăneci și Larisa Iordache [Sursa foto: Instagram] 13:03, aug 4, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Nadia Comăneci a fost puternic impresionată de ceea ce i s-a întâmplat Larisei Iordache, chiar înainte de finala probei de la bârnă, din cadrul Jocurilor Olimpice. Singura medaliată cu nota 10 din istoria gimnasticii i-a transmis un mesaj tinerei, în care i-a dat și câteva sfaturi.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant pentru Larisa Iordache

Nadia Comăneci nu a rămas indiferentă la suferința Larisei Iordache, după ce gimnasta a fost nevoită să se retragă cu lacrimi în ochi din finala Jocurilor Olimpice, din cauza unei accidentări. Celebra sportivă și-a exprimat părerea de rău pentru situația teribilă prin care a trecut tânăra de 25 de ani, spunând că a avut parte de foarte mult ghinion: "Îmi pare extrem de rău pentru Larisa. A avut ghinion, ghinion, ghinion. Din păcate, s-a întâmplat exact în momentul în care nu trebuia să se întâmple.", a declarat gimnasta de 10 a României, pentru Aleph News.

Mai mult, Nadia Comăneci a transmis că a ținut mereu legătura cu antrenorii Larisei și cu aceasta, motiv pentru care i-a oferit și câteva sfaturi înainte de competiție, privind starea ei de sănătate de la acel moment: "Ea este o luptătoare și a luptat mereu în situații dificile. Am comunicat în fiecare zi cu ea și cu antrenorii și mi-au trimis video-uri și am văzut ce poate și ce nu poate să facă. Și i-am sugerat să concureze doar dacă este aptă și este cel puțin 80%. Însă are încă 25 de ani. Așa că încă are posibilitate să mai continue.", a mai adăugat Nadia, pentru sursa amintită.

Larisa Iordache, retragere în lacrimi de la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Larisa Iordache s-a accidentat în timpul calificărilor în marea finală de la bârnă, însă a sperat că își poate reveni, înainte de ultima demonstrație.

Din păcate, durerile pe care sportiva le avea la gleznă nu s-au diminuat și gimnasta a fost forțată de împrejurări să ia decizia de a se retrage din concurs, imediat după ce a făcut câteva mișcări de încălzire.

În urma hotărârii, Larisa a postat și un mesaj pe contul de Facebook, în care își exprimă regretul pentru ceea ce s-a întâmplat, dezvăluind că a sperat până în ultima clipă că se va recupera: "Am încercat și am sperat până în ultima clipă pentru această finală olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit… Durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om. Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine și pentru ființa care m-a împins pe drumul acesta. Care din păcate nu mai este lângă mine și nu mai pot obține un cuvânt de încurajare de la ea… Însă știu că am iubirea necondiționată a familiei mele. Vă iubesc!", a scris gimnasta, pe contul ei personal.