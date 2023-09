Narcisa Suciu, greu încercată de viață. Artista a fost la un pas de moarte

In articol:

Povestea neștiută a Narcisei Suciu. Artista a fost la un pas de moarte și și-a pierdut părinți la o vârstă fragedă.

Narcisa Suciu, dezvăluiri despre pierderea celor doi părinți ai săi

Narcisa Suciu, îndrăgita artistă din România, a vorbit cu sinceritate despre povestea tristă de viață și despre pierderea părinților la o vârstă fragedă. Mama Narcisei Suciu s-a stins din viață când artista avea 17 ani, după o luptă cu cancerul, iar peste puțin timp, evenimentul nefericit s-a repetat, iar tatăl ei s-a stins din viață.

„Părinții mei s-au dus destul de devreme.

Mama mea a murit când eu aveam 17 ani și ea avea 51, iar pe tata l-am pierdut când aveam 24 de ani. Cancer. Este cuvântul care pe vremea aia era o condamnare la moarte. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum îi suna vocea. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum arăta. Țin minte că avea niște zile în care se simțea rău, dar altfel dormea extrem de puțin, ea avea 4 copii.

Se culca ultima și se trezea prima și muncea foarte mult. Era foarte harnică”, a povestit Narcisa Suciu despre moartea părinților.

Narcisa Suciu i-a dedicat mamei sale cartea pe care a scris-o, intitulată „Mamă, povestește-mi despre tine”, iar la scurt timp, a lansat și cartea „Tată, povestește-mi despre tine”.

Tristețea a continuat să apară în viața artistei, iar în urmă cu doi ani, și fratele ei s-a stins din viață.

„Ciroză hepatică. Eu aveam spectacol la Brăila și m-am trezit la 6 să plec spre Sibiu. Medicul lui m-a sunat la 6 și ceva și mi-a zis (n.r că a decedat). Noi am avut o relație foarte apropiată. El a locuit cu mine după ce am născut-o pe Daria și m-a ajutat să o cresc. Ne certasem și nu mai vorbeam de vreo 2 ani. Este un regret undeva”, a povestit Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu - dramele vieții. Și-a pierdut părinții și a fost la un pas de moarte [Sursa foto: Mediafax Foto]

Narcisa Suciu a fost la un pas de moarte

Narcisa Suciu a fost la un pas de moarte. Artista a mărturisit, în cadrul unui interviu, că și viața ei a fost pusă în pericol, fiind la un pas de moarte.

„Apendicita. Eram în excursie la Polul Nord, am simțit dureri, dar am crezut că e de la stat prea mult în mașină. Am mers și am cântat apoi la București, mi-a fost rău, iar luni când am ajuns la medic, mi-a zis medicul: „Ați venit foarte târziu si sperăm să ne iasă!”. Mi-a salvat viața, o să rămână parte din istoria mea. I-am zis, daca eu vreodată o să îmi văd nepoții, ți se datorează și ție, așa că poți să îmi ceri orice”, a povestit Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu, despre traiul în Finlanda

Narcisa Suciu s-a stabilit de aproximativ 13 ani în Finlanda, acolo unde locuiește cu soțul și fiica. În cadrul unui interviu, Narcisa Suciu a precizat că și-a amenajat casa după bunul plac și este plină de lucruri care îi amintesc de România.

„Locuiesc în Finlanda de… imediat 13 ani, dar în casă la mine e un fel de mică Românie, ca în ambasada României din Helsinki, așa e și la mine în casă. Cred că rădăcinile nu te lasă să te duci, cel puțin cu sufletul și cu mintea, foarte departe, chiar dacă fizic ești în altă parte sau cel puțin asta se întâmplă în cazul meu.”, a declarat Narcisa Suciu în cadrul unui interviu.

Cântăreața este mereu cu gândul la România, chiar dacă este departe de ea, iar ziua de 1 decembrie o găsește adesea în fața televizorului, urmărind spectacole și emisiuni dedicate Zilei Naționale.

Surse- retetesivedete.ro viva.ro