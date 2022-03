NATO, mobilizare pe teritoriul României! Exercițiu militar cu sute de soldați, în Galați. Ce s-a întâmplat astăzi?

In articol:

Odată cu declanșarea războiului ruso-ucrainean, exercițiile militare NATO se intensifică pe teritoriul țării noastre. Recent, în jur de 1.200 de soldați americani și români au fost prezenți, pentru un exercițiu de tragere, în poligonul din Smârdan, în apropiere de orașul Galați.

Actualul exercițiu militar, început în primele zile ale lunii martie, a fost programat încă din luna decembrie a anului trecut, iar acum 900 de soldați, 700 americani și 200 români, s-au antrenat cu

arme reale, zi și noapte. Fiind pentru prima dată când soldații americani participă la un astfel de exercițiu pe bazele militare din țara noastră.

Soldați și elicopter de armată [Sursa foto: PixaBay]

NATO, exercițiu militar în România

În urma experienției de la Galați, din tranșee sau din blindate, sutele de militari români și americani au tras mii de focuri de armă. Astfel că soldații armatei SUA spun că tot exercițiul militar a fost unul de bun augur, din care fiecare a avut câte ceva de învățat, în ideea unui scenariu fictiv, ofensiv, prin care s-a dorit anihularea inamicului.

„Exerciţiul e o experienţă grozavă, din care am avut de învăţat. Am avut oportunitatea să lucrăm cu tancurile româneşti, cu soldaţii români, dar şi cu alte elemente din armata SUA. Am învăţat mult în tot acest timp”, a spus Jeffry Kazmi din armata SUA, notează playtech.ro.

Prin prisma exercițiului de la Smârdan, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și-a dorit ca sutele de militari de la poligon să își verifice și să îi consolideze tehnicile, tacticile și procedurile de luptă în cazul unui posibil viitor atac armat.

„Obiectivele pe care ni le-am stabilit au fost în primul rând antrenarea liderilor de nivel mic, grupă, pluton şi companie, în procesul de planificare. Creşterea nivelului de interoperabilitate între noi şi militarii americani şi de asemenea verificarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor pe care le avem”, a transmis Adrian Costaru, comandant Brigadă 9 Mecanizată Mărășești.

Exercițiul militar de la Galați s-a încheiat astăzi, 11 martie 2022, în scurt timp toți soldații care au fost prezenți în poligonul din Smârdan urmând să se întoarcă la baze.

De menționat este și faptul că acest exercițiu militar nu este primul de acest fel care a avut loc în România. Luna trecută, în nord-estul țării, la granița cu Ucraina, apoape 20 de militari din din cadrul Brigăzii 76 – Cercetare, Supraveghere și Recunoaștere au fost implicați într-o acțiune asemănătoare, în județul Botoșani, atunci când cei din poligon au beneficiat și de un radar de tipul TPS 77.

În acest context, când tot mai multe exerciții militare au loc în România, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul de brigadă, Constantin Spânu, spune că acestea sunt importante în contextul tensiunilor actuale dintre Rusia și Ucraina.

”Este vorba de un exercițiu de rutină, executat de o subunitate din cadrul Brigăzii 76 – Cercetare, Supraveghere și Recunoaștere, înzestrată cu un radar TPS 77. Acest exercițiu a început în data de 16 februarie, în zona județului Botoșani. La această activitate participă aproximativ 20 de militari din cadrul subunității.

Vă spuneam că exercițiul este unul din rutină – face parte din planul cu principalele activități pentru anul în curs, plan stabilit și aprobat în anul 2021. Exerciții asemănătoare au fost executate anual în acest raion, începând cu anul 2018”, spune generalul de brigadă, Constantin Spânu.