”Ne-am cunoscut deja familiile” Anunțul neașteptat făcut de Alex Leonte. Relația lui cu Manuela Lupașcu a avansat cu pași repezi

După despărțirea neașteptată de Theo Rose, Alex Leonte a fost câteva luni bune un bărbat singur și disponibil.

Însă, de la jumătatea lunii trecute, nepotul lui Nea Marin nu s-a mai ferit de ochii lumii și a spus tare și răspicat că iubește din nou.

Anunțul neașteptat făcut de Alex Leonte [Sursa foto: Facebook ]

Alex Leonte și Manuela Lupașcu se cunosc din când erau copii

De data aceasta, însă, preferă să își trăiască povestea de iubire departe de ochii lumii. Spune că nu se ascund, că nu ar avea de ce, dar vor să țină doar pentru ei ceea ce simt și trăiesc de când s-au întâlnit.

Și, a ținut el să specifice, întâlnirea lor a avut loc în urmă cu mai bine de jumătate de an, atunci când au și decis să își dea o șansă la o viață în doi.

„N-am ascuns niciodată faptul că ne-am găsit. Nu e niciun fel de problemă. Ne asumăm amândoi, doar că vrem să ținem relația discretă. Nu mai vreau să fie în lumina reflectoarelor și atât de multă atenție asupra noastră. Avem aproape 7 luni”, a spus Alex Leonte, la un post de televiziune.

De altfel, Alex Leonte a ținut să mai spună că, de fapt, prima lui întâlnire cu Manuela nu a fost chiar prima.

Și asta pentru că cei doi se cunosc de pe vremea când erau copii, doar că drumul vieții i-a despărțit la un moment dat, totul ca acum, după ani distanță, să îi facă să se îndrăgostească unul de celălalt.

Și nu doar că au fluturi în stomac, dar deja și-au dus relația la un alt nivel, căci și-au implicat și familiile în joc.

Se cunosc deja cu toții și, spune Leonte, lucrurile devin din ce în ce mai serioase, mândrindu-se cu o relație foarte solidă și matură.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată”, a mai spus Alex Leonte.