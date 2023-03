Alex Leonte nu mai este un bărbat singur: "Nu cred că s-a ascuns nimeni". Cine este femeia care l-a făcut să treacă peste despărțirea de Theo Rose?

In articol:

Vestea că Theo Rose și Alex Leonte și-au spus ”Adio”, după 5 ani de relație, a luat prin surprindere pe toată lumea, iar asta s-a aflat abia după ce cântăreața a apărut la brațul noului iubit, Anghel Damian. La scurt timp după acest episod, nici nepotul lui Nea Mărin nu s-a lăsat mai prejos, asta pentru că a apărut în compania unei domnișoare, mai precis Manuela Lupașcu.

Ei bine, se pare că relația lor este una pe cât se poate de serioasă, asta pentru că cei doi tineri încă formează un cuplu, iar recent, Manuela a făcut chiar o serie de declarații despre legătura pe care o are cu Alex Leonte, fără a da însă prea multe detalii.

”Pentru tot îmi fac timp, aranjată cu totul, astfel încât să am de toate în viața mea. Totul e bine, nu vreau să fac un subiect despre chestia asta, să vedem cum merg lucrurile mai departe. Nu cred că s-a ascuns nimeni, nici în trecut, nici în prezent, asta e toată chestia, vreau să avem și momente pentru noi. Ce aleg să ofer, nu mă ascund, că nu e nimic de ascuns, dar e bine. Nu cred că are legătură cu asta (nr. că Alex Leonte este persoană publică), e vorba de a păstra anumite momente pentru mine și, în general, nu se ascunde absolut nimeni. Vreau să pun accent pe ceea ce fac, mai mult decât orice altceva. Realitatea și viața pe care o avem face parte din ceea ce suntem, nu mă ascund că nu am de ce, dar mai răruț că e mai drăguț”, a

spus Manuela Lupașcu, pentru un post TV.

Manuela Lupașcu [Sursa foto: Instagram]

Alex Leonte, declarații despre despărțirea de Theo Rose

Imediat ce s-a aflat de ruptura dintre Alex Leonte și Theo Rose, mulți au crezut că despărțirea s-a produs din cauza infidelității unuia dintre parteneri, însă lucrurile nu au stat deloc așa, fapt lămurit de către fostul iubit al artistei, pe pagina personală de Instagram.

"Doresc să clarific câteva lucruri care poate ar reflecta mai realist acest episod din viața mea. În primul rând, ruptura dintre mine și Theo a avut loc acum ceva timp, departe de ochii presei și cât se poate de amiabil, fără a exista certuri. Ca doi adulți cu o înțelegere matură a lucrurilor. Nu a fost vorba nici măcar o secundă de infidelitate. În momentul în care între două persoane nu mai există dragoste, trebuie luate măsuri și asta am făcut. În al doilea rând, mi-ar plăcea să îmi fie respectată intimitatea și să se înțeleagă că aceasta este singura declarație pe care o voi face legată de acest subiect. Nu doresc să îmi expun viața personală în online și vă rog să respectați și să înțelegeți acest lucru", spunea Alex Leonte, pe Instagram, la momentul respectiv.