Ne așteptăm să intrăm în recesiune până la finalul anului? Economiștii avertizează: „S-ar putea să existe o surpriză neplăcută” | EXCLUSIV

In articol:

Războiul din Ucraina și restricțiile anti-COVID-19 dure din unele zone ale Chinei, care au dat peste cap lanțurile de aprovizionare, cât și creșterile semnificative ale costurilor de producție a materiilor prime reprezintă provocări pentru economiile Europei și nu numai.

Aurelian Dochia: „Dacă intri în recesiune, oamenii nu mai au suficiente venituri ca să își cumpere lucrurile obișnuite, cererea se restrânge.”

Inflația totală din zona euro, estimată în cel mai recent raport al Comisiei Europene la 7,5%, cea mai mare din istoria UE, este unul dintre semnele care prevestesc o viitoare recesiune.

Comisia Europeană prezice o creștere economică mult mai mică pentru România în 2022, 2,6%, față de 5,9% în 2021. Prognoza e mai „optimistă” în ceea ce privește inflația, unde CE estimează că țara noastră va încheia anul la valoarea de 8,9%, sub cea de 14% la care am ajuns luna trecută. În condițiile în care predicțiile BNR și CE sunt sumbre, românii devint tot mai săraci cu aceleași salarii ca anul trecut, lucru care ar putea să aibă parte de o corecție la final de an.

Citeste si: Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2022 de Constantin și Elena- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Din păcate, s-ar putea să existe și o surpriză neplăcută, în sensul că prețurile vor înceta să crească, pentru că vom intra în recesiune. Dacă intri în recesiune, oamenii nu mai au suficiente venituri ca să își cumpere lucrurile obișnuite, cererea se restrânge, și atunci probabil că vom avea și o diminuare a creșterii prețurilor, cel puțin la anumite categorii de produse. Depinde și de anul agricol, că va fi mai bun sau nu va fi bun, și de evoluția războiului din Ucraina, dar prețurile din 2022 pot să facă și această surpriză, în sensul atenuării creșterii sau chiar descreșterii spre sfârșitul anului, dacă Europa intră în recesiune”, a precizat Aurelian Dochia pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Legea care scapă România de dependența de gazele din Rusia a trecut de Parlament. Sunt românii asigurați pentru următorii 20 de ani?| EXCLUSIV

Aurelian Dochia: „Atât în România, cât și în Europa, există un deficit de forță de muncă.”

Aurelian Dochia, economist și fost consultant al Băncii Mondiale [Sursa foto: Facebook]

CE a anunțat previziuni mai bune în ceea ce privește piața muncii. Numărul șomerilor din Europa a scăzut, în 2021, cu 1,8 milioane față de 2020. Potrivit noului raport, forța de muncă a UE va crește cu 1,2% anul acesta, în parte și datorită intrătii refugiaților ucraineni pe piețele muncii. Piața europeană are, însă, în continuare un deficit de forță de muncă, lucru care se simte din plin în România, „sărăcită” în ultimii ani de emigrare.

„Atât în România, cât și în Europa, există un deficit de forță de muncă în primul rând pe temei demografic. Populația în vârstă de muncă scade foarte rapid, mai ales în România. Țara noastră este printre cele mai avansate în ceea ce privește declinul demografic. Imigrația în România este foarte scăzută, foarte limitată, dar emigrația este foarte mare. Atunci, deficitul de forță de muncă a apărut înainte de crizele acestea din ultimii 3 ani și se va accentua în perioada aceasta de creștere economică scăzută, poate chiar recesiune, pentru că eu nu exclud încă recesiunea pentru anul 2022, atât în România, cât și în Europa. Chiar și în condițiile astea, nu cred că șomajul va înregistra o creștere semnificativă, tocmai datorită acestui fenomen demografic care duce la deficit de forță de muncă și sunt puțini care mai intră în câmpul muncii, de aceea cererea se va menține. Mai ales unele sectoare vor avea mari probleme de atragere a angajaților”, a mai spus Aurelian Dochia.