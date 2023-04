Nicoleta Nucă a anulat nunta cu logodnicul ei, Alex Ursache? Vedeta întâmpină deja certuri în relație: „Suntem diferiți, avem viziuni diferite.”

In articol:

Problemele nu ezită să apară în relația Nicoletei Nucă cu Alex Ursache. Cei doi amână căsătoria, iar artista a lăsat-o mai ușor cu planurile pentru ziua cea mare. Mai mult decât atât, vedeta recunoaște că viața în doi nu este deloc ușoară, iar certurile încep tot mai mult să apară.

Nicoleta Nucă se confruntă cu certuri în relația sa

Nicoleta Nucă și Alex Ursache s-au logodit anul trecut, cererea în căsătorie fiind una ca desprinsă dintr-un film romantic. Cei doi erau în vacanță în Istanbul, iar solista a primit inelul în timpul unei plimbări cu barca, pe Bosfor.

După cererea în căsătorie, Nicoleta Nucă a mărturisit că își dorește o nuntă intimă, doar cu persoanele apropiate, destinația fiind una de vis, pe faimoasa insulă Capri din Italia. Cu toate acestea, vedeta nu se mai agită cu planurile de nuntă și recunoaște că certurile au început să fie tot mai dese în relația cu Alex Ursache.

„Ca în orice cuplu, mai sunt și certuri. Nu există cupluri să nu se certe. Cei ce zic că nu se ceartă niciodată sau că nu au nici o înțelegere e clar că mint! Nu există, oamenii nu sunt trași la xerox.

Eu cu Alex suntem diferiți, avem viziuni diferite, e normal să facem compromisuri. Ne certăm de la porcării ca orice cuplu, de ce nu ai lăsat capacul la wc, de ce ai lăsat șoseta nu știu pe unde.

Nu știu cu nunta, n-am planificat până acum nimic, nici nu ne grăbim, o să fie când o să fie, la momentul potrivit!”, a mărturisit Nicoleta Nucă, pentru click.ro.

Cele mai multe certuri s-au aprins din cauza pisicilor vedetei, care nu le permite celor doi să aibă momente de intimitate. Astfel, Nicoleta Nucă a făcut un compromis și le-a interzis prietenilor îmblăniți să mai doarmă în patul lor.

„Cel mai mare compromis pe care l-am făcut deja a fost să nu doarmă motanii în pat cu noi. Compromis mai mare de atât pentru mine nici că se poate. Am făcut-o și a fost greu. Am considerat totuși că nu era prea ok să doarmă motanii claie peste grămadă în pat cu noi, nu de alta dar se urcă pe noi, peste tot. Nu mai ai loc de ei. Am trei motani, sunt mare iubitoare de pisici!”, a mai spus vedeta.

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]