Nelson Mondialu, tatăl lui Livian, a vrut să-l elimine pe Denis Petcu. Deși se pretinde a fi ”cel mai simpatic interlop”, Nelson Mondialu’ recurge la metode nedemne de renumele său. Tată lui Livian a încercat ”să-l rezolve” pe un rival de pe Youtube într-un mod cu totul neașteptat. El i-a raportat contul lui Denis Petcu, iar acesta a primit două avertismente succesive (strike-uri) din partea Youtube. La al treilea, Denis și-ar fi pierdut definitiv canalul.

Nelson Mondialu, tatăl lui Livian, a vrut să-l elimine pe Denis Petcu. Este greu de înțeles de ce Nelson a făcut acest lucru, în condițiile în care Denis nu reprezintă o amenințare reală asupra lui. Nelson are mult mai multe vizualizări și o vechime mult mai mare pe Youtube decât Denis Petcu. Cel mai probabil, Nelson s-a enervat pe faptul că Denis Petcu i-a luat mereu apărarea Biancăi Comănici în detrimentul lui Livian de la Puterea Dragostei.

”Nu am mai postat nimic de două săptămâni pentru că nu am vrut să risc să rămân fără canal. Aici, pe Youtube, fiecare om care are cont, dacă primește 3 avertismente, mai exact 3 strike-uri (pentru cine cunoaște) se închide canalul definitiv și nu mai poate posta niciodată. Trebuie s-o ia din nou de la zero, să faci anumite ore ca să poți să-ți monetizezi canalul și multe alte lucruri, foarte multă muncă și timp depus.

Eu am făcut anumite clipulețe în care am vorbit despre situația de la ”Puterea Dragostei”, printre care am vorbit și despre tatăl lui Livian (Nelson Monidalu, n.r.). Nu am spus absolut nimic rău despre el, în situația aia, doar a fost vorba de 20-30 de secunde, ceva de genul ăsta. El mi-a dat raport la cont și primisem 2 strike-uri unul după altul nevorbind urât de el, nepus nici o imagine cu el, nefăcând absolut nici un lcuru rău despre el.

Dar așa a considerat el, probabil a avut pe cineva care se pricepe mult mai bine și ce-a zis: ”hai săi fac rău, dacă pot”. În fine, s-a rezolvat problema asta, am trimis contranotificări la Youtube. Youtube mi le-a acceptat pentru că el (Nelson n.r.) încălcase regulile și primsem abuziv strike-urile din partea lui... Acum situația s-a rezolvat, totul este ca la început, toate lucrurile sunt normale, dar trebuia să vă spun de ce nu am mai postat și care a fost problema”, a spus Denis Pentcu pe contul lui de Youtube. Nelson Mondialu, tatăl lui Livian, a vrut să-l elimine pe Denis Petcu.