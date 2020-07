In articol:

În urmă cu o zi, la scurt timp după Marea Finală a sezonului 2 Puterea dragostei, Simina Loica a atacat-o dur pe Bianca Comănici pentru că a câștigat marele premiu, alături de Livian.

Nelson Mondialu șterge pe jos cu Simina Loica, după scandalul cu Bianca! „Simina a făcut strada la Timișoara. Am prieteni pești care....”

Bruneta i-a adresat cuvinte jignitoare iubitei lui Livian, iar întreg scandalul a ajuns la urechile lui Nelson Mondialu, care deși declară că nu o vrea de noră pe Bianca, i-a luat apărarea și a scos la iveală detalii șocante despre Simina.

Ardeleanul susține că are dovezi potrivit cărora Simina Loica ar fi „făcut strada” la Timișoara. Acesta a dezvăluit faptul că ar fi fost sunat de „peștii” care aveau fete la stradă, iar printre ele se afla și Simina. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea dezvăluire despre femeia de care a fost îndrăgostit Jador.

„Mâinile astea le bag în foc încins că multe de acolo au fost mai grețoase decât Bianca, dar nu au fost dovezi. Eu știu foarte multe. Am fost sunat. Nu numai din zona asta. Și din alte zone. Lumea mă vede și intră să-mi spună. Va veni momentul în care eu o să vă spun care de acolo din emisiune se cunoșteau din night. Colege de night, mă.

Bianca a meritat să câștige. Nu țin cu ea și nu vreau simpatii, dar a meritat. Chiar a arătat fata și suferință și iubire. Deja a început asta de la Timișoare (n.r Simina), despre care au scris ziarele că are un copil care seamănă cu Jador.

A început ea să scrie că a fost cu patru la hotel (n.r Bianca). Auzi...eu am spus. Nu mă fă să îți deschid un dosar. Tu ai fost la stradă în Timișoara. Eu am prieteni pești care aveau fete la stradă și tu erai printre ele. Tu cu ăla care te băga. Deci stai cuminte în banca ta, chioaro. Tot vorbește aiurea. Are ce are cu Bianca. Poate l-ai vrut pe cocotier, pe Lobo”, a spus Nelson Mondialu în ultimul vlog.