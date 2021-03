Nelu Ploieșteanu, infectat cu COVID-19, în stare extrem de gravă! Strigătul de disperare al familiei către medicii de la Spitalul Floreasca

In articol:

Clipe cumplite pentru marele artist, Nelu Ploieșteanu! Bărbatul se află într-o stare extrem de gravă, fiind intubat, cu o saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%. Jurnalista Mara Bănică a publicat un mesaj în mediul online, unde mărturisește că familia artistului este disperată și că-și dorește să afle mai multe vești despre starea de sănătate a acestuia.

Așa că, rudele lui Ploieșteanu fac un apel disperat către medicii de la Spitalul floreasca, acolo unde cântărețul se află sub supraveghere medicală.

” In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%. Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta. In astfel de momente, in care parintele tau se lupta pentru fiecare respiratie, ai vrea sa dai viata de la tine, doar ca sa traiasca. Dragi cadre medicale, va e greu de un an de zile in lupta voastra continua. Dar putina empatie si o vorba buna pot schimba enorm starea unui om. Va multumesc”, este mesajul postat de Mara Bănică, pe rețelele sociale.

Nelu Ploieşteanu, uite cum arată după moartea fiului său. "Un banal vaccin i-a cauzat suferinţa"

" Mihăiţă a venit pe lume perfect sănătos, dar un banal vaccin i-a cauzat suferinţa.De la vârstă de două luni are tetrapareză spastică şi encefalopatie. N-am vrut să-l operăm, pentru că puteam să-l pierdem. La noi în casă nu se foloseşte cuvântul handicap. Când eu nu sunt acasă, băiatul nu mai vrea să mănânce, nu mai vrea să bea ceai. Dar eu nu prea plec de acasă. Vara plecăm la munte, din aprilie şi până în octombrie. De 26 de ani dorm cu el.

Îl iau în braţe, iar el se simte în siguranţă. Dacă Dumnezeu mi-a dat crucea asta, o duc, ce pot să fac?! Îi ascultă pe Guţă, pe Salam, e manelist convins", a mărturisit în 2013 soţia lui Nelu Ploieşteanu.

