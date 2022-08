Fiica Simonei Gherghe, pe mâinile medicilor din Grecia! Prezentatoarea a trecut prin momente cumplite: „30 de ore de febră puternică”

In articol:

Simona Gherghe este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Pentru că este o persoană foarte activă și are doi micuți acasă, vedeta nu are foarte mult timp liber, însă atunci când ea și soțul ei găsesc câteva zile fără îndatoriri, aceștia pleacă în vacanță.

Așa a fost și în urmă cu câteva zile, când Simona și familia ei s-au dus în Grecia, unde se așteptau să aibă parte doar de clipe plăcute, însă lucrurile nu au stat chiar așa.

Prezentatoarea a trecut prin momente cumplite. [Sursa foto: Instagram]

Drama prin care a trecut familia Simonei Gherghe a costat-o scump pe vedetă

Simona și familia ei au fost în Grecia și, chiar dacă prezentatoarea TV spune că per total a fost o vacanță frumoasă, au fost și clipe care au făcut-o pe vedetă și pe soțul acesteia să se îngrijoreze.

Toată lumea știe că cea mică s-a îmbolnăvit și a avut nevoie să fie văzută de un medic, însă acesta nu a fost singurul moment neplăcut prin care a trecut vedeta.

În momentul în care au ajuns la spital, aceasta a realizat că din grabă a uitat să întocmească asigurări de călătorie pentru ea și pentru familia ei înainte să plece din țară.

„Vreau să vorbesc un pic despre ce ni s-a întâmplat în vacanța în Grecia. Ana a făcut o amigdalită acută, am fost la doi medici. Sunt foarte organizată când vine vorba de vacanțe, de bagaje, de asigurări medicale. A fost o perioadă aglomerată și cert este că aveam în minte să fac asigurările de călătorie. Evident că am uitat și am ajuns cu copilul cu febră, în Grecia, și m-a întrebat doamna asistentă dacă avem asigurare de călătorie. Mi-a picat cerul pe mine, pentru că mi-am dat seama că am uitat să le fac. I-a făcut un test COVID și un control pediatric, toată treaba asta a fost 80 de euro. Febra ei a persistat foarte mult, undeva la 30 de ore de febră puternică. Scădea la antitermic și undeva la trei ore scădea. Ana este un copil care nu face febră. M-am gândit că poate nu e virus, așa că hai să o mai vadă un doctor.”, a povestit Simona Gherghe pe contul ei de Instagram.

Simona Gherghe a povestit ce s-a întâmplat cu fiica ei cât timp se afla în vacanță. [Sursa foto: Instagram]

Ce îi sfătuiește Simona Gherghe pe turiștii români

Greșeala a costat-o scump pe Simona Gherghe, care nu a avut de ales și a trebuit să scoată bani frumoși din buzunar pentru a achita vizita la spital a fiicei sale. Pentru ca turiștii să evite astfel de situații, vedeta are câteva recomandări pentru românii care pleacă în vacanță în următoarea perioada.

„Ne-am dus la un consult, omul a văzut că avea puncte de puroi în gat, consultația 120 de euro. În total ne-a costat 200 de euro, Ana a fost pusă pe antibiotic, toate bune și frumoase. Banii aceștia ar fi fost decontați dacă am fi avut o asigurare de sănătate, pe care o facem permanent. Sfatul meu este să vă faceți aceste asigurări, pentru că salvați niște bani. Ne pregătim să plecăm iar la sfârșitul săptămânii”, a mai spus prezentatoarea TV.