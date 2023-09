„Nicio declarație nu poate compensa această lipsă” Radu Vâlcan, despre provocarea de a sta departe de familia sa! Cum au reușit Adela Popescu și copiii lor să-l surprindă pe prezentator: „Anul acesta am avut parte de cea mai frumoasă surpriză”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. Cei doi s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare, iar de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În ciuda faptului că cei doi au cariere de succes și sunt mai tot timpul prinși cu diverse proiecte, se pare că pe parcursul anilor au învățat să jongleze între viața de artist și cea de părinte.

Asta pentru că au împreună trei copii minunați, Alexandru, Andrei și Adrian, care îi fac fericiți în fiecare zi.

Cu toate acestea, Radu Vâlcan este gazda unei emisiuni TV foarte îndrăgite în rândul telespectatorilor, motiv pentru care este nevoit să plece în Thailanda pentru o scurtă perioadă de timp. Prezentatorul TV a vorbit despre cât de greu este să stea departe de familia sa, dar și ce surprize îi pregătesc cei dragi când se întoarce acasă.

Radu Vâlcan, despre provocarea de a sta departe de familia sa

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Radu Vâlcan este un familist convins și se ocupă de creșterea și educația celor trei copii. De asemenea, el și Adela Popescu sunt mai îndrăgostiți ca oricând, tocmai de aceea plecările artistului în Thailanda nu sunt întotdeauna ușoare. Totuși, se se pare că prrezentatorul TV și-a asumat aceste riscuri, însă îi este foarte greu să stea departe de cei dragi pentru o perioadă lungă de timp.

Cu toate acestea, cei doi comunică foarte des, ba chiar Radu Vâlcan o ajută pe Adela Popescu cu diferite probleme pe care le întâmpină.

Chiar și așa, mărturisește că nicio declarație de dragoste nu poate compensa cu dorul de casă și familie.

„Știu că nu îi este ușor și, pe cât posibil, încerc să o ajut de la distanță cu diverse lucruri administrative. Vorbim cât de des putem, însă, pe de altă parte, nicio declarație, în scris sau vorbită, nu poate compensa această lipsă.”, a mărturisit Radu Vâlcan pentru Viva.ro.

Fără îndoială, Radu Vâlcan este așteptat cu brațele deschise de familia sa și întotdeauna cei dragi pun la cale o mulțime de surprize atunci când revine în țară. Se pare că anul acesta a fost ceva mai special, întrucât Adela Popescu și cei trei copii a u plecat pentru câteva săptămâni în Thailanda. Chiar dacă a fost o vacanță planificată, Radu Vâlcan spune că s-au distrat pe cinste și au petrecut timp de calitate împreună.

„Anul acesta am avut parte de cea mai frumoasă surpriză, dacă îi pot spune aşa, deşi nu a fost surpriză-surpriză, pentru că am planificat-o. Am reuşit ca, la finalul filmărilor, să vină ei la mine şi să mai rămânem câteva săptămâni împreună în Thailanda.”, a mai spus Radu Vâlcan pentru sursa menționată anterior.

