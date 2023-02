Nick Rădoi și Mădălina Apostol s-au împăcat! Cei doi îndrăgostiți au renunțat la orgolii: „Sunt înțeleasă când nici eu nu mă înțeleg”

In articol:

Nick Rădoi și partenera sa de viață, Mădălina Apostol, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp. Deși au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, cu mai multe despărțiri și împăcări, cei doi amorezi s-au întors mereu unul în brațele celuilalt, așa cum s-a întâmplat și recent.

Bruneta și cunoscutul afacerist au postat o fotografie în care apar împreună, într-o vacanță pe care au petrecut-o pe o insulă din Mexic, observându-se cu ochiul liber că sunt foarte fericiți. Asta nu este tot! În urmă cu o săptămână, Mădălina Apostol a postat chiar și un mesaj în mediul online, acolo unde a dat de înțeles că ea și Nick și-au mai acordat o șansă, mărturisind că este singurul care o înțelege cu adevărat.

„Important este că sunt înțeleasă când nici eu nu mă înțeleg. Încă refuz să cred că există cineva, Nick Rădoi, care chiar înțelege. Ciudat! Oricum apreciez totul, chiar dacă gură mea este mare și așa va fi mereu. Niciodată nu recunosc nimic de răsfățată ce sunt. ”, scria Mădălina Apostol, în urmă cu o săptămână, pe rețelele sociale.

Declarațiile Mădălinei Apostol, după ultima separare de afacerist

Mădălina Apostol a declarat în nenumărate rânduri că își dorește să fie independentă din toate punctele de vedere, însă nu a simțit că poate aborda o astfel de atitudine lângă partenerul ei de viață, Nick Rădoi, lucru pe care l-a dat de înțeles și după ultima separare de afacerist.

Mădălina Apostol, prima reacție după ce Monica Gabor a dat-o dispărută. Fosta lui Nick Rădoi a povestit ce i s-a întâmplat: "Mă simt obligată să răspund"

„Din momentul în care am luat decizia să vină Mexic, eu nu m-am așteptat să fie o Cenușăreasa care a venit și are totul la tavă. Nu! Eu când am venit în Mexic, mi-am luat un apartament în chirie, m-am mutat cu copilul meu. Am ținut legătura cu Nick, bineînțeles, dar nu am vrut ca Nick să aibă vreo legătură cu această construire a vieții mele și am vrut să fac eu singură, pentru că așa consider eu că este cel mai bine pentru mine. Totul este doar din banii mei și din ceea ce am vrut eu. Nu am cerut nimic nimănui”, a declarata Mădălina Apostol, în urmă cu ceva timp.