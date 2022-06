S-a aflat ce făcea Mădălina Apostol când Monica Gabor a dat-o dispărută pe Internet! Unde se afla, de fapt, aceasta?

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni, Monica Gabor a pus tot internetul pe jar, după ce a dat-o „dispărută” pe Monica Apostol, una dintre cele mai bune prietene ale ei Se pare că aceasta nu a mai putut da de ea și, îngrijorată, a scris un mesaj pe rețelele de socializare în care le cerea internauților informații despre ea: „Bună dimineața, am să trec direct la subiect. Nu am mai reușit să vorbesc cu prietena mea, Mădălina Apostol, de pe 18 ianuarie 2022. Dacă cineva are informații despre ea, vă rog să îmi scrieți mesaj în privat”, este mesajul publicat de Monica Gabor în în urmă cu câteva săptămâni.

Ei bine, acum s-a aflat ce se întâmplase cu partenera de viață a lui Nick Rădoi și unde se afla în timp de fosta soție a lui Irinel Columbeanu încerca să dea de ea.

Unde se află, de fapt, Mădălina Apostol? S-a aflat abia acum

Potrivit informațiilor Spynews.ro, aceasta se află în aceste momente în Mexic, dar nu este singură, ci alături de iubitul ei, milionarul Nick Rădoi. Mai mult, conform sursei menționate anterior, se pare că Mădălin Apostol ar fi renunțat definitiv la afacerea cu studiourile de videochat și s-a împăcat cu omul de afaceri stabilit în America.

În urmă cu ceva timp, cei doi s-au despărțit, iar românca a decis să-și înființeze afacerea controversată și a plecat de lângă iubitul ei milionar, însă, i-a promis că se întoarce doar dacă Nick Rădoi va trece pe numele ei proprietatea impresionantă din Mexic. De vreme ce cei doi s-au împăcat și se află în aceste momente chiar în locația cu pricina ne putem gândi doar că omul de afaceri i-ar fi dat ei vila.