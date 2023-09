„Nico. Nico!” Un martor a filmat scenele cumplite de după accidentul din Popești Leordeni! Soțul Nicoletei, strigăte de disperare, când a văzut-o întinsă pe jos. Femeia era încă în viață

Un clip video de-a dreptul șocant a apărut în mediul online. Filmarea a fost făcută de un martor, imediat după ce șoferul teribilist din Popești Leordeni a intrat în grupul de trei persoane de pe marginea șoselei.

Nicoleta a fost accidentată chiar sub privirile soțului și ale vecinilor săi, iar imediat după ce a realizat ce s-a întâmplat cu soția lui, bărbatul a fugit imediat spre locul unde a fost târătă femeia, pentru a o ajuta. Pe filmare se aude cum soțul îi strigă disperat numele. De menționat este faptul că Nicoleta se afla încă în viață după impact și a murit imediat după ce a ajuns la spital

„Nico! Nico”, sunt strigătele bărbatului care și-a pierdut soția.

Un colonel, fost șef al BCCO București, este șoferul care i -a luat viața Nicoletei. Conform unor surse judiciare, Constantin Păun este un fost șef în poliție care s-a retras la pensie în anul 2015.

Individul consumase substanțe interzise și alcool, iar apoi s-a urcat la volanul autoturismului său pentru a-i duce mâncare mamei.

„La fata locului s-au deplasat imediat polițiștii rutieri din Popești Leordeni, iar din primele verificări au stabilit faptul ca, in urma accidentului rutier, a rezultat rănirea a 2 victime, respectiv 2 femei, in vârstă 51 si 56 de ani. Victimele au fost transportate de către echipajele medicale la doua unități spitalicești, pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, însă, ulterior, femeia in vârstă de 56 de ani a decedat”, a

informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județeană (IPJ) Ilfov.

Filmul complet al tragediei din Popești Leordeni

Nicoleta Zamfir, în vârstă de 56 de ani, își parcase mașina la poartă lângă autoturismul soțului ei.

A mers până la portbagaj pentru a-și lua tortul, deoarece urma să-și sărbătorească ziua de naștere.

În acel moment, din spate a venit o mașină cu viteză condusă de șoferul de 59 de ani. Individul drogat și băut a încurcat pedala de frână cu cea de accelerație și a spulberat un grup de trei persoane aflate pe marginea șoselei. Nicoleta a fost prinsă între două mașini, strivită și apoi aruncată la pământ, femeia de 51 de ani, în schimb, s-a ales cu răni ușoare care nu îi pun viața în pericol.

Soțul victimei se afla și el lângă cele două femei.

„Să nu plece de aici că ți-a lovit mașina, aici s-o lase! Las-o așa, ți-am zis! Opriți mașina! S-o dea mai în față, nu-l lăsa să plece.”, strigă vecinii către șoferul de 59 de ani, Constantin Păun.

Individul a intrat cu viteză în grupul de persoane, apoi a oprit la câțiva zeci de metri distanță.

În același timp, soțul Nicoletei încremenise de durere. El și-a văzut soția zdrobită între două mașini. Femeia a fost luată și purtată zeci de metri, cu tot cu tortul pe care îl avea în brațe.

„A fost bubuitură mare de tot! Trei mașini dintr-o dată făcute praf. Șoferul a trecut pe lângă mine cu un prosop plin de sânge şi spunea la toată lumea că e băut!”, a zis o vecină.

Martorii sunt oripilați de ceea ce le-a fost dat să vadă. „Când a coborât din maşină, a tăiat-o, a luat-o pe prima stradă la stânga. Nu spunea decât atât: am băut foarte mult, am băut foarte mult!”, a completat un vecin.

Se pare că șoferul drogat venise să-i aducă mâncare mamei sale. „El venise aici la cămin să îi aducă mâncare mamei lui. În momentul în care am ajuns eu aici, la câteva minute de accident, el stătea nepăsător. Deci era atât de drogat şi vai de capul lui că nici măcar nu realiza că a omorât un om. Zice eu plec şi voia să plece. Efectiv şi au venit mai mulţi oameni aici şi nu l-au lăsat să plece. Nici nu a putut că îi curgea sânge.”, a spus un martor.

Prietenii spun că Nicoleta parcă și-ar fi presimțit sfârșitul. Ea lucra la spitalul Bagdasar Arseni şi, în ultimul an, trăia fiecare clipă ca şi cum ar fi fost ultima.

Nicoleta urma să-și serbeze ziua de naștere. [Sursa foto: Facebook]

„A luat-o cu tortul în braţe. Era un copil nemaipomenit. Era de-o seamă cu băiatul meu, au copilărit aici. Are trei băieţi, ca trei brazi, doi gemeni şi băiatul mare.”, a mărturisit o vecină.

Constantin Păun a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

În urma accidentului nefericit, șoferul teribilist a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, și, respectiv cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă la consumul de substanțe psihoactive.

Ulterior, șoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice. Individul a declarat că după producerea accidentului și până la sosirea oamenilor legii la fața locului a fost agresat fizic și verbal de oamenii aflați pe stradă.

Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și a subsțantelor psihice și lovire sau alte violențe.