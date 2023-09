„O comite din nou” Nicolae Guță, primele declarații după ce fiul lui a provocat un accident rutier, consumând inițial substanțe interzise! Mărturisirile neașteptate făcute chiar de manelist: „Nu mă mai interesează”

In articol:

Nicolae Guță a făcut primele declarații după ce unul dintre fiii lui a provocat un accident rutier. Conform informațiilor apărute, Nicu Guță a gonit în grabă pe o șosea din Petroșani, ulterior ajungând cu mașina într-un șanț.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului l-au testat și au depistat că băiatul consumase substanțe psihoactive. Totul s-a întâmplat la miez de noapte, în seara de sâmbătă spre duminică. Iată ce spune manelistul despre cel căruia i-a dat viață și l-a crescut!

Citește și: „Sunt departe!” Nicolae Guță suferă în tăcere! Manelistul și-a deschis sufletul și a spus ce se întâmplă în viața lui

Nicolae Guță, prima reacție după ce fiul lui a provocat un accident rutier

În urmă cu puțin timp, Nicu Guță a provocat un accident pe o șosea din Petroșani, însă cel mai grav lucru este acela că i s-au depistat în corp substanțe interzise. Anunțul a fost făcut chiar de către autoritățile locale, care l-au dus pe băiatul manelistului să efectueze și probele biologice.

„A ieșit pozitiv la substanță psihotropă, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice, în vederea determinării prezenței, în organism, a substanțelor psihotrope.”, se arată în comunicatul Poliției Hunedoara.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Un bărbat din Iași a cerut ordin de protecție față de amanta sa, o cunoscută doctoriță din oraș. Ce i-a făcut femeia- stirileprotv.ro

După toate cele întâmplate, Nicolae Guță a făcut și primele declarații despre cel căruia i-a dat viață. Se pare că manelistul nu este deloc mirat de ceea ce s-a întâmplat cu fiul lui, mai ales că nu este la prima abatere de comportament nepotrivit. Acesta a precizat cu sinceritate că Nicu Guță duce un stil de viață haotic, care nu îl ajută deloc.

„Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă. E distrugere de viață. El are probleme cu stația de calcul, la el nu merge stația de calcul, e defectă într-un mod în care nu se mai repară.(...) Are o viață nu haotică, dezastruoasă. Dacă scriam cât am discutat cu el, probabil că ieșea un dosar, un milion de pagini.”, a mărturisit Nicolae Guță, în cadrul unei emisiuni televizate, conform spynews.ro .

Nicolae Guță împreună cu fiul lui! [Sursa foto: Facebook]

Citește și: VIDEO| "Lasă-mă!" Dana Roba, scoasă din minți de Mădălin Ionescu! S-a ridicat și a plecat din platou în timpul emisiunii. Întrebarea prezentatorului a făcut-o să izbucnească

Ce a spus manelistul despre cel căruia i-a dat viață: „Nu mă mai interesează”

În cadrul aceleași intervenții televizate, Nicolae Guță a mărturisit că fiul lui, în vârstă de 31 de ani, duce în spate un trecut tumultuos, având mai multe antecedente de genul acesta.

Citeste si: „Am avut luna trecută foarte multe cliente. Am lucrat câte 10/12 ore pe zi. Câștig foarte bine.” Ce sumă a câștigat Dana Roba în luna august, după ce a revenit la muncă- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Unde și când va fi înmormântat Răzvan Gorcinski. Madalina, soția fostului toboșar a făcut un anunț tulburător: "Se intoarce acasă"- radioimpuls.ro

Se pare că tânărul ar mai fi provocat accidente rutiere, în care era chiar să își piardă viața. Cu toate acestea, el nu s-a speriat și a continuat să gonească pe șosele fără să se gândească prea mult la ce ar putea să i se întâmple. Totodată, cântărețul de manele a menționat că nu a luat legătura cu fiul lui și că nu mai vrea să acorde interes situațiilor cu care acesta se confruntă.

„La ce bubuituri și-a dat el. La ultimul accident, sau nu știu la care dintre ele, că a avut mai multe, la ce bubuituri și-a dat de au venit cu elicopterul, și-au tăiat mașina, operat 13 ore, apoi 15 ore, apoi 10 ore, ce a pățit acum e ceva banal, e cum ar fi o repetiție, cum facem noi lăutarii.

Nu am luat legătura cu el pentru că nu mă mai interesează demult ce face el. Dacă el nu mai ține la viața lui și dacă el a ales o viața draconică și varianta cea mai rea... El trebuia să nu mai fie în viață de la accidentul ăla. A avut noroc și a scăpat și în loc să își vadă de treaba lui o comite din nou și din nou.”, a mai spus Nicolae Guță .

Nicu Guță [Sursa foto: Facebook]