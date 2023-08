Nicola, mai sinceră ca niciodată! În ce relații a rămas cântăreața cu fostul ei soț, Mihai Alexandru. Mărturisirile la care nimeni nu se aștepta: „Am înțeles că trebuie să ne respectăm”

In articol:

Nicola nu s-a mai putut abține și a spus adevărul despre relația pe care o are cu fostul ei soț. Cântăreața a făcut mărturisiri neștiute, la care nimeni nu se aștepta. Ce s-a întâmplat între artistă și Mihai Alexandru, după ce au divorțat?

Nicola, mai sinceră ca niciodată

Nicola este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. Artista a reușit să își clădească o carieră de succes și a știut cum să facă față provocărilor. În anul 2007, solista și compozitorul Mihai Alexandru au hotărât să divorțeze, astfel că a recunoscut în ce relații a rămas cu fostul soț, la atâția ani de la ruptura dintre ei.

În cadrul unui interviu, îndrăgita cântăreața a mărturisit că are o relație mai bună cu fostul ei soț, decât atunci când s-au despărțit. Artista spune că a înțeles că trebuie să existe respect între ei și se bucură foarte mult pentru relația pe care fostul ei partener o are în prezent.

„E o relație bună, destul de bună. Pur și simplu, încă de când am divorțat nu ne-am aruncat pietre unul altuia. Eu una am înțeles că trebuie să ne respectăm, că suntem părinții unor copii minunați și nu trebuie să ne vadă ei… că ne bălăcărim. Am discutat despre copii, de fiecare dată. Acum e o relație mai bună decât atunci, după ce ne-am despărțit. El se simte împlinit în relația pe care o are. Eu mă bucur din tot sufletul pentru ei”, a mărturisit Nicola pentru viva.ro .

Care este situația amoroasă din viața Nicolei

Deși au trecut ani buni de la fostul mariaj, Nicola este încă singură și nu a mai încercat să se implice într-o căsnicie. Cântăreța a mărturisit că a ales să fie singură o perioadă, pentru a se descoperi și a învăța să se iubească.

De asemenea, artista a luat singurătatea ca o necesitate pentru a avea grijă de ea și să facă lucruri utile pentru viața ei.

„Sunt singură. Am ales sau poate Dumnezeu a ales să fiu singură o bucată de timp, poate pentru că o fi zis: „Mai stai și tu singură, să te mai descoperi și pe tine, să vezi ce vrei de la viață, de la tine!. La un moment dat, cred că e necesar să mai stai și cu tine. Și asta nu pentru că nu aș fi avut de unde alege, dar poate că și eu am hotărât să fie așa, pentru că am învățat că trebuie să mai am grijă și de mine, să mă mai iubesc și pe mine, să mai fac lucruri și pentru mine”, a mai spus artista.

Mariajul dintre Nicola și Mihai Alexandru a durat 16 ani și au împreună doi băieți. Nicola se poate declara o mamă și o bunică extrem de împlinită și iubită.