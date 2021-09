Nicolae Botgros, îngenuncheat de durere, la două luni de la moartea soției: "Toţi îmi spun «Maestre, fii tare, fii puternic», dar puterea mea astăzi zace în pământ"

In articol:

Nicolae Botgros trece prin momente cumplite acum, la două luni de când a pierdut-o pe femeia care i-a fost alături 50 de ani și care i-a dăruit un fiu.

Maestrul a povestit, în cadrul unei emisiuni tv, cum se descurcă după moartea Lidiei Bajenaru și cât de afectat a fost de decesul acesteia.

Nicolae Botgros, îngenuncheat de durere, la două luni de la moartea Lidiei Băjenaru

Lui Nicolae Botgros nu îi vine nici acum să creadă că a pierdut-o pe cea care i-a fost soție 50 de ani și care l-a sprijinit întotdeauna, indiferent de situație.

Acum, la 2 luni de la moartea fulgerătoare a Lidiei Băjenaru, dirijorul nu își poate opri lacrimile, cu gândul la femeia care l-a iubit necondiționat și care i-a făcut bucuria de a deveni tată: "Nici nu m-am gândit că ea va deceda, nici ea nu a crezut că în două săptămâni o să aibă trei operaţîi grele şi o să plece dintre noi! Nu a ştiut nici ea, nici eu, nici copiii, nici rudele apropiate, nici prietenii noştri, dar nici doctorii. Credeam că o să meargă acasă aşa că după toate celelalte operaţii pe care le-am avut împreună, că a avut 12 intervenţii. Când îmi imaginez că a rămas Cornel fără mamă, îmi vine să ţip la cer.", a mărturisit Nicolae Botgros, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Cât despre cum încearcă să își revină după acest moment tragic din viața lui, dirijorul a declarat îi este foarte greu să treacă peste pierderea Lidiei, pentru că toată puterea îi era insuflată de femeie: "Puterea vine de Sus. Dumnezeu ne dă har, ne dă dar, dar ne dă şi putere şi dă omului atât cât poate să ducă el... Greu, foarte greu! Toţi îmi spun «Maestre, fii tare, fii puternic», dar puterea mea astăzi zace în pământ. Puterea mea a fost soţia. 50 de ani pe care i-am trăit împreună au fost o viaţă de om.", a mai adăugat Botgros, în cadrul aceleiași emisiuni.

Nicolae Botgros, despre cum a visat-o pe soția lui

Dorul de Lidia Băjenaru este atât de mare, încât Nicolae Botgros spune că soția lui i-a apărut chiar și în vis.

Celebrul artist a dezvăluit că amintirile cu mama copilului lui nu îl lasă să doarmă de când aceasta s-a stins din viață, iar regretul că a pierdut-o este din ce în ce mai puternic: "Da, mi-a venit de două ori în vis. O dată m-a întrebat ce am în geantă. Aveam în geantă nişte pantofi femeieşti şi n-am înţeles ce era o pereche de pantofi. Şi ea mă întreba ce ai în geantă, eu am spus că e treaba mea ce am, n-am vrut să îi spun ce e. Ce înseamnă lucrul ăsta... Altădată mi-a venit în vis să facem dragoste şi dragostea asta şi până în ziua de astăzi o s-o ţin minte că am avut-o în viaţa noastră şi am fost nişte oameni care am trăit ca toată lumea.", a încheiat Nicolae Botgros, în emisiunea tv la care a fost invitat.