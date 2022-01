Nicolae Botgros, nevoit să se opereze! Primele declarații ale artistului, după intervenția chirurgicală: „Văd lumea altfel”

In articol:

Ultima perioadă a venit cu multe probleme de sănătate pentru Nicolae Botgros. Artistul nu a avut încotro și a fost nevoit să se opereze, căci afecțiunea cu care a fost diagnosticat începea ușor, dar sigur să se agraveze, așa că a trebuit să ia o decizie radicală.

El s-a întors recent din Germania, acolo unde s-a lăsat pe mâinile medicilor chirurgi. Iată cu ce probleme s-a confruntat acesta!

Nicolae Botgros s-a operat de cataractă

În urmă cu puțin timp, într-un interviu, artistul a dezvăluit că doar ce s-a întors de la Munchen, acolo unde nu a mers în scop recreativ sau turistic, ci de nevoie. Se pare că problemele sale de vedere s-au agravat în ultima perioadă, pe fond de stres, iar cataracta cu care fusese diagnosticat de ceva timp începea să evolueze într-un mod neplăcut. Astfel că a fost nevoit să apeleze la o intervenție chirurgicală, care să-l ajute să vadă, din nou, bine. Nicolae Botgros a dezvăluit că totul a decurs ca pe roate, iar acum nu doar că se simte bine, ci vede mult mai clar ca înainte.

„M-am trezit cu niște gânduri care mă apasă din punct de vedere moral, omenesc. Dar… împreună cu copiii meu, Cornel, Cristi, Nicoleta și toți cei care sunt lângă sufletul meu, îmi dau putere pentru că sunt lângă mine în momentele grele și cele frumoase. Nu e un secret, chiar acum m-am întors de la Munchen, m-am operat de cataractă, era avansată pe fond de stres. Acum sunt foarte bine, văd lumea altfel”, a mărturisit artistul pentru starpopular.ro.

Nicolae Botgros, diagnosticat cu COVID-19 de două ori

Artistul s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 de două ori, iar prima oară a făcut o formă de boală care i-a pus serios viața în pericol.

Chiar el, cu gura lui, a dezvăluit că a fost la un pas de moarte! A doua oară, din fericire, lucrurile au stat total diferit, ba chiar acesta nici nu a mai avut nevoie de intervenția medicilor.

„Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult! A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină", a explicat Nicolae Botgros, într-o emisiune TV, în urmă cu câteva luni de zile.

