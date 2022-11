Nicolae Dică, pus la punct de Dawa după scandalul de la vestiare de acum două săptămâni! ”Nu înseamnă că nu-l respect dacă îi zic ceva în franceză și nu înțelege”

In articol:

Joyskim Dawa (26 de ani) a ținut să vorbească despre Nicolae Dică (42 de ani)și conflictul avut cu fostul său antrenor la vestiare, la meciul U Cluj- FCSB, în urma căruia tehnicianul l-a lăsat la cabină, și nu l-a mai introdus pe gazon în repriza secundă.

Dawa a vorbit despre Nicolae Dică!” Am avut o ceartă”

Mijlocașul roș-albaștrilor a așteptat ca apele să se liniștească și, după victoria de aseară cu U Craiova 1948, a deschis cutia Pandorei.

”Am avut o relație bună, odată am avut o ceartă. În vestiar am vorbit ceva, iar eu nu am fost de acord cu el. A fost o mică ceartă, nu a fost una mare. Nu înseamnă că nu-l respect dacă îi zic ceva în franceză și nu înțelege”, a spus Dawa, care apoi a ținut să menționeze și faptul că are o legătură excelentă cu antrenorul interimar de la FCSB. ”E bine cu Pintilii, e aproape de noi. Avem o relație bună cu el. Și cu Dică am avut, doar că acel moment s-a întâmplat. În echipele mari se mai întâmplă. Suntem oameni, nu doar fotbaliști. E normal”, a conchis Dawa.

Nicolae Dică l-a atacat pe Dawa!” Nu accept să comentezi la deciziile mele”

Dawa i-a răspuns lui Nicolae Dică, după ce tehnicianul și-a dat demisia și a lăsat să se înțeleagă că au fost jucători care l-au trădat la FCSB, lucru pe care i l-ar fi spus și managerului Mihai Stoica la despărțire. Mai mult, a vorbit clar și despre scandalul de la cabine cu mijlocașul francez.

”Eu nu mă cert cu jucătorii. Ei trebuie să facă ce le spun. I-am spus lui Dawa cum am pregătit meciul( U Cluj-FCSB 2-1 )și ce trebuia să facă.

Dawa a început să vorbească. Eu vreau disciplină când merg la o echipă. Nu contează cine e, poate să fie și cel mai bun jucător. În primul mandat l-am sancționat și pe Alibec. Nu accept să comentezi la deciziile mele. Iar Dawa comenta. Nu am înțeles ce zice, vorbea în franceză. Păi, nu faci ce zic și mai și comentezi?! I-am spus ”Taci” în engleză. Am continuat cu indicațiile, dar el tot vorbea în franceză. Am zis ”OK, gata!” și l-am dat afară”, au fost cuvintele lui Dică la plecarea de la FCSB.

Gigi Becali a dezvăluit scandalul dintre Dawa și Nicolae Dică! ” Era foarte nervos”

Scandalul de proporții din vestiarul lui FCSB la meciul cu U Cluj avea să fie dezvăluit de patronul echipei după meci. Gigi Becali a povestit că, la vestiare, Dică și Dawa au avut discuții aprinse care au dus la decizii dure din partea antrenorului.

”Atunci i-a zis Dică să rămână la cabine. I-a răspuns Dawa, dar mai mult de nervi l-a lăsat pe bară. Nu a fost conflict, Dică era foarte nervos și i-a spus ceva lui Dawa, apoi Dawa i-a răspuns și el”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport, la vremea respectivă.

Dawa, despre Gigi Becali!” ”El critică pe toți”

Joyskim Dawa a ținut să îi dea un răspuns și lui Gigi Becali după victoria și golul înscris aseară cu U Craiova 1948. Latifundiarul îl criticase și el pe francez și chiar vorbea de trecerea lui pe banca de rezerve.

” M-am convins și eu de Dawa, căruia i-am luat tot timpul apărarea. Acum m-am convins. Mie mi-a plăcut de Dawa în primele meciuri, cum mi-a plăcut și de Edjouma în primele meciuri, dar ei, dacă au văzut că-s titulari, nu se mai concentrează ”, spunea patronul stelist despre Dawa după remiza cu Anderlecht, scor 2-2, din grupele Conference League.

Dawa nu a comentat spusele patronului, dar a menționat că e bucuros că a avut o prestație bună. ”El critică pe toți. E normal să mă critice și pe mine dacă joc prost. E bine pentru echipă că ne-am revenit”, a fost reacția lui Joyskim, care însă nu i-a iertat pe jurnaliștii care l-au ”urecheat” în ultima perioadă. ” Unii vorbesc urât despre mine și fac știri false despre mine. Familia mea a auzit câteva chestii. Nu doar presa, zic de media în general. E parte din fotbal”, a spus mijlocașul roș-albaștrilor.