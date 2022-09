Nicolae Guță a amânat botezul celui de al 12-lea copil! Creștinarea micuțului va avea loc anul viitor: „Este mai greu cu bănuții”

In articol:

Nicolae Guță se declară un bărbat fericit, asta pentru că este deja tatăl a 12 copii, iar mezinul familiei a venit pe lume chiar anul acesta. Tot în acest an, micuțul ar fi trebuit să fie creștinat, însă fericitul eveniment nu va mai avea loc.

Curioși din fire, fanii artistului au dorit să afle care este motivul pentru care botezul a fost amânat, iar explicația lui Nicolae Guță nu a întârziat să

apară. Așadar, manelistul a spus că nu a avut timpul necesar pentru organizarea evenimentului, motiv pentru care va lăsa totul pentru anul viitor.

”Nu am avut timpul necesar, am tot fost ocupat cu evenimentele, o să lăsăm pentru la anul. Eu cam tot timpul sunt in vacanță, că tot plecat sunt... Cristina nu poate să plece, este legată de băieți, trebuie să aibă grijă de ei.” , a spus Nicolae Guță, pentru un post TV.

Nicolae Guță a întrerupt construcția noii locuințe

Cât despre vila de fițe pe care o construia, Nicolae Guță a spus că, deocamdată, a blocat construcția acesteia, dat fiind faptul că situația financiară nu este tocmai bună, fiind o perioadă grea nu doar pentru el, ci pentru toată lumea.

”O lăsăm așa, mai ușor, pentru că este mai greu cu bănuții acum pentru toată lumea. Într-un an ceva, în altul ceva, și asta este. E mai greu acum, este o perioadă grea pentru toată lumea, s-au scumpit toate materialele, s-a scumpit mâna de lucru, nu prea mai ai cu cine să lucrezi, nu mai este așa cum era. Bine, de mine depinde viața atâtor familii și pe cale Cristina m-a înțeles și îi mulțumesc, facem așa cum putem.” , a mai spus Nicolae Guță.

