Sorina, prima iubire a lui Nicolae Guță, cântă din nou. Incredibil cum arată acum, după ce s-a zbătut între viață și moarte

Ghinioanele s-au ținut lanț de Sorina Guță în ultimele luni. Prima mare iubire a lui Nicolae Guță a revenit pe rețelele de socializare după ce a suferit agravări ale stării de sănătate, dar și după ce casa i-a fost spartă de mai mulți indivizi în urmă cu doar circa o lună.

Chiar dacă viața nu a fost deloc blândă cu ea în ultima perioadă, femeia nu a uitat să cânte și să-l cinstească pe Dumnezeu. În cadrul unui live pe TikTok, Sorina a apărut cântând în fața celor care și-au făcut griji pentru ea, dându-le o speranță că se află pe drumul cel bun.

În tot acest timp, Sorina Guță a fost prezentă contant pe rețelele de socializare, acolo unde a păstrat legătura cu toți cei care o admiră. Dacă o bună perioadă în care s-a afișat purtând masca de oxigen, Sorina a renunțat la ea de o vreme, semn că a făcut progrese substanțiale în ceea ce privește starea sa de sănătate. Cele mai noi imagini din mediul online cu artista o surprind pe aceasta făcând ceea ce făcea în momentul în care apărea pe micile ecrane alături de Nicolae Guță. Mai exact, Sorina cânta cântece bisericești, fiind urmărită de o mulțime de persoane în acele momente în mediul online.

Se pare că Sorina Guță a trecut peste necazurile de care a avut parte în ultima vreme. Chiar dacă viața a pus-o la încercare de mai multe ori, nu și-a pierdut încrederea și iubirea față de divinitate, continuând să îl cinstească pe Dumnezeu prin cântecele sale indiferent de greutățile vieții, fiind un adevărat exemplu pentru toți cei care o admiră.

Sorina Guță a fost atacată de hoți în propria casă

În urmă cu mai puțin de o lună, Sorina Guță a trăit spaima vieții sale după ce în casa ei au intrat trei indivizi înarmați cu pumnale, care i-au agresat cumnatul și nepotul.

„Ieri l-au chemat la mall și au venit trei sportivi criminali, tatuați, dintr-o dată, cu pumnale, l-au nenorocit pe nepotul meu, pe cumnatul meu, mai e un băiat care a fost cu nepotulmeu. (…)

Azi noapte au intrat, la ora 2.00, peste noi în casă, am dus copiii minori din casă la oameni, la străini, la vecini. Astăzi nu mai ținem niciun copil în casă', a povestit fosta soție a lui Nicolae Guță, la un post de televiziune

Fosta iubită a lui Sorina Guță este convinsă de faptul că oamenii legii nu vor acționa în niciun fel și că atacatorii sunt mână în mână cu organele legii.

„Nu îi ia organele de Poliție. Au intrat peste noi în casă și ne-am ascuns și am fugit. (…) A pus o sumă de bani (n.r o familie) am înțeles 9, 10 mii, au plătit. Să știți că fug din casă! (…) Nu se lasă până nu ne ia și fetele minore din casă și le duce în pădure. (…) Sunt dovezi și martori. (…) Poliția din Timișoara e corupută. (…) Am cerut protecția Poliției, nu vine nimeni', a mai dezvăluit Sorina Guță în aceeași emisiune TV.