Nicolae Guţă îşi deschide fast-food la Petroşani. De afacere se vor ocupa fiii şi nepoţii lui Guţă, care au dat deja anunţ că angajează personal pentru noul restaurant. „Noi suntem N’JOY Food si iti multumim pentru interesul acordat acestui anunt! Daca te regasesti in urmatoarele caracteristici, ne-ar placea sa discutam deschis despre avantajele unei colaborari”, se arată în anunţ. (vezi cum arată Guţă după ce şi-a pensat sprâncenele)

“Daca ai diploma de 10 clase, esti o persoana responsabila, sociabila, ai o atitudine pozitiva si esti deschis/a la munca in echipa, atunci esti un candidat potrivit; Daca ai permis de conducere categoria B si esti o persoana sociabila, esti candidatul potrivit pentru postul de livrator; Experienta nu este obligatorie dar daca ai lucrat in acest domeniu, reprezinta un avantaj”, sunt condiţiile necesare pentru angajare.

Nicolae Guţă îşi deschide fast-food: “Îţi oferim oportunitatea de a lucra într-un mediu profesionist"

Au fost amintite şi sarcinile se serviciu: “Responsabilitate in gestionarea corecta a sarcinilor zilnice; Mentinerea unui mediu igienic si curat in permanenta; Atentie sporita la detaliile de pregatire a preparatelor; Mentinerea unui limbaj respectuos in relationarea cu clientii; Nimic complicat insa plin de raspundere si motivatie pentru clientii nostrii si echipa din care vei face parte”.

La final, sunt trecute şi avantajele de a lucra la fast-food-ul lui Guţă: