Manelistul a oferit explicații cu privire la aceste zvonuri și a spus că nu are nici un fel de problemă de sănătate şi în niciun caz nu a spus vreodată că are cancer la gât.

Nicolae Guță a slăbit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar fanii lui au intrat în panică. Toți s-au întrebat dacă nu cumva idolul lor ar suferi de o boală cumplită, precum SIDA sau cancer. S-a aflat că a mers în clinici din Germania și Franța pentru a se trata de cancer în gât. Manelistul a explicat ce s-a întâmplat în acea perioadă și cum a ajuns să ia pastile cu pumnul.

Ce spune Nicolae Guță despre presupusele probleme de sănatate

"Nu se pune problema să fi avut vreodată cancer la gât sau să fiu suspect de aşa ceva. Sunt mai răguşit, dar asta e din cauza eforturilor pe care le depun la cântări. Daca aş fi avut cancer nu aş mai putea cânta. Din fericire, nu se pune problema de o asemenea boală. Sunt bine, nu am probleme de sănătate de niciun fel", a spus Nicolae Guţă într-un interviu. Cântăreţul susţine că se simte bine şi că nu are nicio problemă de sănătate, aşa că toţi fanii lui pot răsufla uşuraţi pentru că manelistul are și în prezent concerte pe bandă rulantă, pe care le onorează cu plăcere. Între timp a mai acumulat și ceva kilograme, iar fanii se pot liniști complet.

S-a mai îngrășat câteva kilograme, dar surprinzător este faptul că a decis să se tatueze pe față. Manelistul i-a șocat pe fani, mai ales că nu părea deloc împătimitul tatuajelor pe piele.

Rețeta de slăbit a lui Nicolae Guță

„Am slăbit 40 de kilograme în aproape doi ani. Șmecheria este să nu mănânci, iar eu nu am mâncat săptămâni întregi, stăteam doar cu fresh-uri. Invidioșii pot comenta orice despre actuala mea greutate, eu tot îi iubesc. Înainte de a slăbi, aveam 117 kilograme, acum am 74 de kilograme, însă mai vreau să dau jos vreo 10 kilograme, în următoarea lună. Ia și te gândește logic, dacă aveam cancer sau SIDA, cum au spus unii, acum eram sub pământ, dar nu am”, a declarat manelistul.