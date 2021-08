Nicole Cherry a dezvăluit cum a aflat că va deveni mămică: ”Am făcut testul în prima zi...”. Când o să vină pe lume fetița artistei

In articol:

Nicole Cherry este însărcinată în aproape 6 luni, fiind în culmea fericirii de când a aflat că va deveni mămică. Celebra artistă urmează să aducă pe lume o fetiță, în luna decembrie a acestui an. Cântăreața este foarte activă în mediul online și încearcă să țină legătura cât mai mult cu urmăritorii ei din online.

Astfel, Nicole le răspunde des la întrebările legate de sarcină, iar internauții nu ezită să o întrebe. Una dintre întrebările primite a fost când va veni pe lume fetița ei.

” Are termen pe 9 decembrie, acum vom vedea...niciodata nu e fix pe fix”, a spus Nicole

” Eu ma simt pregatita, adica mi-am dorit foarte tare sa fiu mama tanara, se pare c-am si reusit si cred c-o sa fac fata, nu mi-e frica de absolut nimic si din contra, abia astept”, a mai spus artista, întrebată fiind de o internaută dacă se simte pregătită să fie mămică.

De altfel, internauții au întrebat-o pe Nicole ce s-a schimbat în comportamentul ei de când este gravidă. ” Sunt mai sensibila si cateodata ma enervez mai repede poate ca inainte, dar nu la modul ala rau”, a adăugat aceasta.

Cum a aflat Nicole Cherry că este însărcinată

Nicole Cherry a dezvăluit și cum a aflat că este însărcinată. Tânăra artistă a mărturisit că se aștepta la acest lucru. ” Banuiam, inca nu-mi intarziase menstruatia, practic am facut testul in prima zi in care trebuia sa-mi vina menstruatia, a iesit cea de-a doua liniuta foarte stearsa si am fost putin derutata, dar mi s-a confirmat ca este”, a mai spus aceasta, pe contul ei de Instagram.